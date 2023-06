"Encararemos una fuerte gestión de viviendas y reflotaremos la construcción por administración municipal"

«Una demanda que no esta satisfecha en Las Rosas y que veo que no esta dentro del programa de la actual gestión es la vivienda, hay muchos programas de vivienda a nivel provincial y nacional, no es que uno este tirando una utopía porque vemos que lo hacen en localidades de la región», expresó Ponzio.

«Encararemos muy fuerte la gestión de viviendas, tanto para quien tiene justificativo con recibo de sueldo como para aquellos que trabajan en negro, Bouquet acaba de firmar un programa que se llama Mas Hogares, que es para esa gente que no puede mostrar un recibo de sueldo pero si puede justificar una actividad o ingreso, vamos a apuntar fuertemente a eso», continuó.

«Un programa que vamos a reflotar es cuando habíamos vivienda por administración municipal, es decir que la obra la hagamos con albañiles de Las Rosas y que los materiales se compren acá, es decir motorizar la economía del pueblo, hay mucha actividad que se genera a partir de la obra publica. En mi gestión anterior se hicieron muchas viviendas y la gente lo sabe, lo puede ver y lo puede palpar», dijo el precandidato a intendente.

Por su parte Hernán Scalarandi manifestó, «desde el Concejo pensamos implementar el RUIP, que es el Registro Único de Inscripción Permanente, donde todos los ciudadanos se pueden anotar por falta de viviendas, y así se conoce la demanda que hay, y de esta manera tener en claro este panorama que de hecho se nota que la necesidad esta y vemos que las viviendas llegan a toda la región y solo las vemos pasar».



Fuente Renacer Regional FM