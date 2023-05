Cumplió en el debut

Renzo Bustamante vio la bandera a cuadros en su primera participación dentro del Turismo Nacional Clase 2, cumpliendo con cada uno de los objetivos principales para esta cita en Comodoro Rivadavia, Chubut. El Toyota Etios funcionó a la perfección y el piloto de Las Rosas acompañó con un correcto manejo en pista, llegando 27º entre más de cuarenta anotados.

Luego de los entrenamientos, donde tuvo que ir adaptándose a lo que es un TN Clase 2, Renzo Bustamante clasificó tanto viernes como sábado, quedando 37º, lejos de la punta pero no para un debutante, que nunca había podido probar previamente. Haber empezado con el pie derecho ayudó para tener confianza y en la serie, avanzó algunos lugares y terminó 10º, siempre en ritmo con el pelotón.

La prueba final, el domingo al mediodía, era el gran escollo a superar, tanto por el físico propio como por la confiabilidad del vehículo y por supuesto, por la fortuna necesaria para evitar cualquier incidente en pista. Todo eso salió muy bien, Renzo ganó algunas ubicaciones y llegó 27º en uno de los circuitos más rápidos en promedio de velocidad de la historia del TN.

“Cumplimos el objetivo y superamos las expectativas, porque no esperaba estar en el pelotón y pensaba que me iba a llevar más tiempo estar ahí. Estoy muy feliz y contento porque terminamos la carrera, dimos todas las vueltas y volvimos con el auto sano. Ahora vamos a ver si podemos probar entre carreras y pensar en organizar todo para ir a Posadas”, comentó Renzo Bustamante.

Y analizando el fenómeno del TN desde adentro por primera vez, destacó: “Lo que más me sorprendió del auto es el desgaste físico que genera y eso lo tengo que trabajar mucho todavía, y cómo se caen los autos en ritmo, en tracción y frenado, sin saber si tenía que ser así pero seguía en el ritmo de los que tenía alrededor. En lo personal me sentí muy bien, porque estando en los boxes del TN me encontré con un gran acompañamiento de la gente, sin conocerme, me brindaron mucho afecto”.

La próxima fecha se disputará el fin de semana del 18 de junio en Posadas, Misiones.