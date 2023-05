Verdecchia brindó su acompañamiento al intendente Meyer por el conflicto municipal

El intendente de Armstrong Pablo Verdecchia estuvo esta mañana en Las Rosas y brindó todo su apoyo a Javier Meyer. Se mostró acompañando la decisión del ejecutivo local y sostuvo lo siguiente:

"Cuando uno ve determinados cosas no puede dejar de preocuparse, en todos estos días estamos angustiados, preocupados, cansados, pero ver la situación de lo que fue esta mañana en la ciudad de Las Rosas, la verdad llega un punto donde uno dice basta, no podemos seguir permitiendo que esta conurbanizacion de nuestras ciudades...que no estamos acostumbrados a esto, esta gente se piensa que con los aprietes, que con las amenazas pueden conseguir cosas, eso basta, y cuando uno ve a Javier y lo venimos hablando a esto, no se esta acá para robar, o por búsqueda de poder, uno esta con vocación de servicio y cuando uno ve que unos tipos que vienen y no solo que no están trabajando hace 10 días. Sino que vienen y siguen ensuciando, siguen rompiendo, quemando cubiertas, cosas que no estamos acostumbrados, la verdad que estas cuestiones políticas y siempre le hablo a todos los políticos, basta, basta, no podemos hacer este tipo de medidas políticas teniendo en cuenta la situación en la que estamos viviendo".

"La gente esta cansada de esto, con la inflación que hay la esta pasando muy mal. Y encima ve a estos tipos que por no trabajar quieren seguir cobrando, ¿hasta donde vamos a llegar?".