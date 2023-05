Un gran podio que lo sube en el certamen

La segunda participación de Pablo Ortega junto al Procacitto Racing fue fenomenal, consiguiendo un tercer puesto en el podio que lo hace escalar y mucho en el campeonato de Turismo Nacional Clase 2. El tucumano fue 3º en la final de Concordia y quedó 6º en la tabla anual.

El estupendo inicio en Paraná, ganando la serie y terminando en cuarto puesto la final, tuvo una seguidilla en rendimiento. Pablo Ortega llevó al Volkswagen Gol del Procacitto Racing a los primeros planos una vez más, siendo segundo en la serie y tercero en la carrera final, en una cita de clima cambiante. Con lluvias durante el fin de semana, se dieron situaciones difíciles para el conjunto pero ambas partes hicieron todo con enorme profesionalismo y terminó con celebración en el podio.

“El viernes teníamos pronóstico de que iba a llover solamente ese viernes y hasta creíamos que no había ni que girar. Pero como había una probabilidad para el domingo, salimos en el segundo entrenamiento a dar un par de vueltas por si el sábado pasaba algo. En buena hora lo hicimos porque el sábado no se secó, a pesar de que el viernes había dejado de llover por la tarde. Es más, el domingo encontramos partes mojadas incluso. Mejoramos mucho el sábado y en la serie, todo estuvo espectacular por la lucha con Thiago Martínez, porque nos respetamos mucho y fue lo que más me gustó a pesar de que no la pudimos ganar. A veces me gusta más largar tercero o cuarto que primero, me siento cómodo estando expectante de lo que pase para ir hacia adelante. Sabíamos que Iansa era muy difícil de alcanzar pero queríamos ir por la victoria y lo buscamos, llegando en el podio que fue muy bueno. Fue una carrera muy rara por la falta de Alex Conci y lo que se vivió, pero también estoy contentísimo con el resultado”, expresó ‘Pabloso’ Ortega.

Por su lado, Ignacio Procacitto agregó: “Tuvimos que trabajar para las dos condiciones de piso y tuvimos buen funcionamiento tanto en lluvia como en seco y demuestra que el auto tiene versatilidad y que ante diferentes situaciones puede funcionar muy bien. Creo que tenemos que seguir trabajando, estamos por el buen camino pero no hay que bajar los brazos. Tenemos que tratar de descontar algunos puntos en el campeonato, nos prendimos y ahora hay que seguir sumando para acortar la distancia de 42 puntos”.

La próxima fecha será el fin de semana del 28 mayo, en Comodoro Rivadavia, Chubut.