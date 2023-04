Renzo Testa avanzó en el campeonato

Una nueva fecha del campeonato fue definida por el TC Mouras en el autódromo Roberto Mouras de la ciudad de La Plata.

Durante la mañana la categoría disputó las series clasificatorias siendo Renzo Testa parte de la primera de estas.

Al momento de la maniobra de largada el Ford se trabo en una frenética lucha por defender su posición de los ataques del Torino de Jeremías Scialchi quien lograba desplazarlo al 4° lugar.

La pérdida de posiciones terminaba en la siguiente curva cuando Lucas Granja aprovecha la lucha y se colaba al cuarto lugar dejando a Renzo Testa en el 5°.

Antes del cierre de la primera vuelta se neutralizó la carrera que se relanzaba en el siguiente giro.

La rotura del motor y posterior abandono de Lucas Granja le permitió recuperar una posición al ingresar en el final de la competencia.

El ganador fue Ignacio Esquivel mientras que el Ford del Azul Sport Team arribaba 4° a la bandera a cuadros.

A posterior de la primera carrera del día el piloto de Las Rosas era entrevistado por el programa radial Vuelta Previa y esto comentaba al respecto; "Fue una serie un poco complicada, la largada con Jere estuvo bien, lo respeté aunque la verdad es que su Torino venía más rápido. Al momento de llegar ´al molino’, cuando quiero frenar por fuera para intentarlo lamentablemente el auto de él no se mueve, o busca el radio de giro un poco más abierto, y me toca la parte delantera quedando de trompa. Cuando lo veo a él que pasa yo quiero recuperar la posición y se me va el auto. Es una lástima porque perdemos la oportunidad de sumar unos puntos. Ahora es cuestión de sumar y tratar de avanzar algunos lugares en la final. Quizás le faltan algunos retoques generales al auto. La pista estaba muy sucia, había aceite pero apostamos a la final. Va a estar buena la final porque va a haber autos largando que quizá no tienen el ritmo y autos que están atrás. La carrera es larga y esperamos tener una oportunidad para que se pueda dar una linda carrera”, concluyó.

El resultado de la serie determinó que Renzo Testa largará desde el 8° lugar de la grilla de partida de la carrera final, compartiendo fila con Matías Cravero.

A lo largo de las 18 vueltas que duró la competencia, y que contó con una leve llovizna, el Ford del Azul Sport Team lograba avanzar en la carrera que tenía una sola neutralización.

Aprovechando errores y la lucha de sus rivales Renzo Testa pudo dar alcance al 4° lugar cuando promediaba la mitad de la carrera (giro 9).

Así, sobre el final y durante el relanzamiento el Ford del Azul Sport Team atacó al Torino de Jeremías Scialchi sin poder lograr el sobrepaso.

La posterior caída de la bandera a cuadros recibió a Tomás Ricciardi en el primer lugar, otorgándole su primera victoria en la categoría, y a Renzo Testa en el 4°.

El resultado le permite al piloto de Las Rosas escalar en el campeonato donde ahora se ubica 4° con un total de 154 puntos quedando a una diferencia de 56,5 con el líder, Jeremías Schialchi.

En poco más de veinte días el piloto de Ford tendrá una nueva oportunidad de achicar la diferencia con el puntero del campeonato.

La sexta fecha se disputará en este mismo autódromo utilizando la variante con chicana el fin de semana del 21 al 23 de abril.

“El auto funcionó muy bien, fue un gran fin de semana para nosotros. Nos condicionó por ahí un poco la serie, el toque con Jeremías en ´El molino ́, pero sabíamos que teníamos el auto. La final era larga y había que esperar, así que en nuestro caso terminamos muy contentos, sumamos puntos que es lo importante para este campeonato tan largo. Ahora trabajaremos por la victoria, que es lo que necesitamos. Estoy muy agradecido con la familia Tártara, porque la verdad que apostamos a ellos desde Toay y hemos dado un salto de calidad muy grande. Funcionamos muy bien, pudimos clasificar dentro de los cinco primeros desde la segunda fecha que es importante para nosotros. Un gran trabajo de todo el equipo Azul Sport Team, de todos los chicos del equipo, de Luciano Monti, de todos. La verdad que es un grupo de trabajo impecable el que hemos formado este año, tenemos que seguir trabajando. Sabemos que está muy difícil la categoría, pero queremos la victoria, creo que está cerca porque estamos todos muy competitivos. Ayer clasificamos 5° a dos décimas, fui el mejor de mi grupo por ahí con una pista un poco sucia, capaz que podríamos haber estado un poquito más adelante”, Renzo Testa.