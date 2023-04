Fue el mejor entre los más rápidos

En el autódromo Roberto Mouras de la ciudad de La Plata la categoría TC Mouras completó su segunda jornada de actividad en el marco de la quinta fecha del campeonato.

Por la mañana la misma concretaba el tercer y último de los entrenamientos, el que dominaba Jorge Barrio al tiempo que Renzo Testa terminaba 3° a una diferencia de dos décimas y fracción del líder.

En la tarde y conformando el último grupo que salió a pista, Renzo Testa disputaba la clasificación, prueba en la que cerraba su primera vuelta lanzada en 1m26s507 metiéndose 5° en el clasificador.

Dentro de su grupo ninguno de sus rivales pudo mejorar su tiempo por lo que terminó siendo el mejor ubicado cuando se confirmó que la pole position quedaba en manos de Ignacio Esquivel (1m26s232).

Al bajar del Ford fue entrevistado por el equipo del programa radial Vuelta Previa y esto comentaba sobre la clasificación; “La verdad que da mucha bronca encontrar la pista tan sucia, había mucha suciedad en pista que no hubo en todo el fin de semana y es raro. Desde que salí había mucha tierra y me pareció raro no por la condición de la pista. Por la tierra en pista no teníamos grip trasero, la goma cayó bien de entrada y el auto funcionó bien esta mañana también. Me da un poco de bronca porque sabíamos que teníamos para pelear firmes adelante pero trabajaremos para mañana. Lo importante es haber sido los más rápidos del grupo y en otra condición de pista hubiésemos podido pelear más adelante. Ahora a pensar en mañana que lo que paso, paso. Quiero agradecer al equipo y a todos mis sponsors”, concluyó Renzo Testa.

Este resultado ubica al Ford del Azul Sport Team en el puesto 3 de la grilla de partida en la primera serie clasificatoria que el TC Mouras disputará este domingo a partir de las 10 Hs.

El cierre de la quinta fecha lo determinará la carrera final que se largará a las 13:40 Hs en el trazado platense. La misma tendrá una duración de 18 vueltas o 30 minutos.