Belgrano A.C. presentó a su nuevo jefe de deportes

En una entrevista en el predio del club, Forchino dijo: «La verdad que me toma por sorpresa porque no me lo esperaba, yo hace bastante tiempo que trabajé en el club, en temporada de pileta y con el básquet; después por otras cuestiones me fui de la institución. Y ahora después de 8 años me llaman para este nuevo desafío. Me pone muy contento, estoy muy sorprendido también. Es una alegría que me hayan tenido en cuenta de nuevo, quiere decir que lo que hice en su momento no estuvo mal y eso es lo que más contento me deja. Obviamente estoy agradecido con la directiva que obviamente confió en mí".

Además, Forchino señaló que su responsabilidad será lo relacionado con lo deportivo y que él será un nexo entre la comisión directiva y las diferentes subcomisiones o entrenadores.

«Yo soy entrenador también y me pongo de los dos lados, es bastante complicado, pero por ahí también hay que tener mucho carácter para esto y buscar siempre el equilibrio".

También, en este plano organizativo manifestó que hay sub comisiones que ya están armadas y otras que están en eso, por eso durante estas semanas esta sosteniendo diferentes reuniones en ese sentido.