En su habitual caminata saludable, los chicos del Taller Protegido recibieron un regalo

«Estamos realizando actividades desde el municipio en distintas áreas, y con los chicos del Taller Protegido salimos a caminar tres veces a la semana; y después algunos días hacemos gimnasia en el taller. En una de esas caminatas Joselo Gallucci me llamo por teléfono, comentó que nos vio tan felices y me propuso que en una de esas caminatas nos acerquemos a su farmacia que quería darnos un regalito.Estaba muy emocionado y la verdad que él me hizo emocionar también a mí», expresó la Profesora Virginia Herrera,

«Los chicos hace del lunes que tenían una ansiedad, rogábamos que no llueva hoy. Así que bueno fuimos para allá y tuvimos esa sorpresa, fue un recorrido más que felíz»", agregó.