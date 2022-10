"Arte en Pelotas" junto al Pato Abbondazieri

Bouquet se sumó al programa “Arte en Pelotas”, el cual consiste en la intervención artística sobre pelotas de fútbol, con el objetivo de resaltar e involucrar historia, clubes, deportistas destacados o actividades relacionadas con el fútbol.

La jornada donde se inauguró, en esa comunidad, el Centro Cultural Julio Migno, tuvo como cierre y regalo la presentación de la obra realizada sobre un balón por los artistas locales Lourdes Gabriani, María Laura Marchetti y Micael Polidoro, y que contiene la imagen de Roberto "Pato" Abbondazieri, oriundo del lugar y destacado futbolista que integró la Selección Argentina de Futbol.

Abbondazieri manifestó su alegría, expresando que su pueblo le dio todo: «siempre me reciben con gestos que llenan el alma, como por ejemplo plasmar en esta obra de arte mi rostro, es mucho para mi, me emociona y me pone muy sensible ya que uno trata de ser una persona normal».

«Tener el reconocimiento ya es muchísimo y hoy con el Ente Cultural tener una pelota y estar acá en la inauguración de este Centro Cultural que lleva el nombre de Julio Migno, reúne la importancia del deporte y la cultura como puntales de cualquier ser humano», manifestó.

Dicha propuesta será presentada oficialmente en el predio de AFA durante el mes de octubre y en la Fiesta Nacional de la Pelota de Fútbol, a realizarse del 9 al 12 de noviembre en la ciudad de Bell Ville (Córdoba), considerada la Capital Nacional de la Pelota de Fútbol, y recorriendo todas las localidades adheridas al Ente Cultural Santafesino y Cordobés durante el 2023.-