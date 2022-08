A nueve años de la explosión de calle Salta: el dolor y el recuerdo que sigue encendido

La tragedia de calle Salta 2141 marcó un antes y un después en la vida de numerosas familias. La terrible explosión por un escape de gas en un edificio del centro rosarino causó la muerte de 22 personas y cientos de heridos. Se trató de la tragedia más significativa de la ciudad de Rosario y a sus 9 años, sigue vigente el pedido de justicia por parte de familiares de los fallecidos y de todos aquellos que de alguna forma vivieron el dolor en primera persona.

Todos recuerdan aquel día, pero no está de más rememorarlo. Fue el 6 de agosto de 2013, cerca de las 9.30, cuando el sol empezaba a calentar aquella mañana fría. Momento en el que muchas personas ya habían salido del edificio para ir a trabajar, algunas pasaban casualmente por el lugar y otras estaban allí.

"Después de la explosión, yo vuelvo de mi estado de obnubilación y no encontrábamos a mi hijo en lo que era el departamento, que estaba todo derrumbado sobre el piso. Recuerdo querer buscarlo y no ver dónde estaba su habitación, su cama, su colchón. Me acuerdo que cuando levanto un trozo de mampostería, aparece la carita de él, solamente la carita se veía, el resto estaba todo enterrado. Ese es el recuerdo más duro y más vibrante que me quedó en la mente, el momento en que salvamos a nuestro hijo de la muerte”, contó uno de los sobrevivientes, Sergio Ferlatti, quien pudo ser rescatado junto a su mujer y su hijo, pero lamentó la pérdida de su suegro.

“Me paré en la vereda y empecé a sentir un zumbido, como que la cabeza me iba a explotar. Cuando me desperté estaba tirada en el medio de la calle”, destacó Gladis, una comerciante de la zona y agregó “eran impresionantes los vidrios, eran como misiles”.

“La organización fue bastante rápida por la magnitud de la catástrofe que había sentido Rosario. En ese momento éramos todos rescatistas, todos bomberos, no había jerarquía, no había distinción si eras policía o no, si pertenecías a una fuerza o no”, destacó Sergio Pelleti, en aquél entonces bombero zapador.

Tras el juicio oral y público llevado a cabo en 2019, hubo once acusados y un solo condenado: el gasista Carlos García. El resto de los acusados estuvo absuelto. El hombre debía cumplir una pena de cuatro años de prisión efectiva, pero en abril de 2021 se le otorgó la prisión domiciliaria debido a su edad y su estado de salud.

En el mismo año, el gobierno provincial y un grupo de propietarios de Salta 2141 firmaron el convenio de expropiación del inmueble para la construcción de un establecimiento educativo vinculado a la música y el arte. Pero ello aún no se ha concretado, y al día de la fecha, en Salta 2141 sólo quedan escombros, algunos trozos de madera de las cruces que fueron clavadas en algún momento sobre el pasto, un preponderante silencio y mucho dolor.