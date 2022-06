Victoria de Belgrano y empate de Williams Kemmis

Culminó la etapa inicial del Torneo Apertura "Hugo A. Opezzo" de la Liga Cañadense de Futbol. W. Kemmis, Sportivo, Defensores y Carcaraña clasificaron directamente a Cuartos de Final. Mientras que Argentino, Sport, ADEO, El Porvenir, Carcarañá, América, Almafuerte y Montes de Oca jugaran Octavos de Final.

Los partidos serán:

OCTAVOS DE FINAL

Argentino vs. América

Sport vs. ADEO

El Porvenir vs. Almafuerte

Carcarañá vs. M. de Oca

CUARTOS DE FINAL

W. KEMMIS vs ganador de Carcarañá – M. de Oca

SPORTIVO vs ganador de El Porvenir – Almafuerte

DEFENSORES vs ganador de Argentino – América

BARRACA vs ganador de Sport – ADEO

RESULTADOS PRIMERA DIVISIÓN / Fecha 18

INTERZONAL

Argentino 1 – 2 Sportivo

ZONA 1

U. Tortugas 1 – 0 Campaña

Barraca 2 – 2 Correa

W. Kemmis 0 – 0 ADEO

El Porvenir 2 – 2 M. de Oca

ZONA 2

Carcarañá 2 – 0 U. Villa

América 1 – 0 Defensores

Sport 2 – 0 Almafuerte

Belgrano 2 – 1 San Jerónimo

POSICIONES

ZONA 1

W. Kemmis 45

Barraca 27

Argentino 24

El Porvenir 24

M. de Oca 21

ADEO 21

Campaña 17

U. Tortugas 14

Correa 14

ZONA 2

Sportivo 43

Defensores 37

Sport 32

Carcaraña 29

Almafuerte 29

América 20

U. Villa 16

Belgrano 16

San Jerónimo 7

(Imagen gráfica: Instagram @resultadosligacanadense )

RESULTADOS CUARTA DIVISIÓN / Fecha 18

INTERZONAL

Argentino 2 – 1 Sportivo

ZONA 1

U. Tortugas 2 – 0 Campaña

Barraca 1 – 2 Correa

W. Kemmis 2 – 2 ADEO

El Porvenir 1 – 2 M. de Oca

ZONA 2

Carcarañá 1 – 1 U. Villa

América 1 – 2 Defensores

Sport 4 – 0 Almafuerte

Belgrano 0 – 1 San Jerónimo

POSICIONES

ZONA 1

U. Tortugas 39

Argentino 38

W. Kemmis 30

El Porvenir 29

Campaña 25

M. de Oca 21

ADEO 20

Correa 14

Barraca 7

ZONA 2

Defensores 41

Sport 36

Almafuerte 29

Sportivo 25

San Jerónimo 24

Carcaraña 22

U. Villa 18

Belgrano 16

América 13



Sport CC 2 vs. Almafuerte 0 : https://renacerfm.com.ar/contenido/12526/amlafuerte-perdio-ante-sport-en-canada-de-gomez