Luisina Viletto, la "Ironwoman" que quiere cumplir su sueño en Hawaii

"No soy de las que aflojan, a veces me derrumbo pero sigo adelante. La vida pasa en un instante y no voy a dejar que se me vaya". Quien habla, desde lo más profundo de su ser, es Luisina Viletto, una triatleta de 43 años todo terreno, considerada la mejor deportista rosarina en esa especialidad tan exigente que combina pedestrismo, ciclismo y natación en distancias aptas solo para superatletas.

Oriunda de Las Rosas, Luisina comenzaba a forjar desde su más temprana edad lo que hoy en día es su pasión: el triatlón. Después de clasificar segunda en su categoría y octava en la tabla general amateur en el Ironman realizado en mayo pasado en Florianópolis, obtuvo la plaza para competir en el Ironman de Hawaii, que se realizará el próximo 6 de octubre, pero para eso también necesita de una mano solidaria que pueda ayudarla para poder costear su viaje y estadía en la mítica isla del océano Pacífico.



Fuente: La Capital