Las Rosas: denuncian estafa mediante débitos bancarios no autorizados

En diálogo con Eduardo Bessone afirmó que, “ante esta circunstancia, el primero que fue a realizar el reclamo fue mi hijo, y realmente se dieron cuenta que hay este tipo de extracciones que no son realizadas por nosotros”.

¿Cuándo fueron realizadas?.

“Empezamos a ver el resumen de cuenta y arranca en enero, febrero y algunas en marzo. Nos dijeron que sí hubo extracciones en esas fechas, el banco no te lo toma porque tienes un cierto tiempo para hacer el reclamo, cosa que no acordamos con eso”, detalló.

“Hay montos de todo tipo $3.000, $4.000, $5.000 o hasta de $20.000 o $30.000, no son diarios, pero si una vez a la semana, es más, ayer nos tocó. Muy amablemente una chica nos atendió para hacer el reclamo y un posterior reintegro”, comentó Bessone.

¿Cuál fue la respuesta del banco?

“Hable con el gerente y la respuesta fue que, supuestamente nos van a reintegrar el dinero, pero no me gustó que me diga que es responsabilidad nuestra mantenernos alerta o mirar el resumen de cuenta. Le respondí que no es así, porque si yo llevo el dinero está en la custodia del banco”, manifestó el vecino.

Finalmente remarcó: “sinceramente la respuesta no me satisface en absoluto, es más, en la cuenta de mi mamá de 88 años le extrajeron dinero y ella no está en condiciones de estar mirando el resumen todos los días, no se maneja con la tecnología”.

Habría más cuentas afectadas con estas extracciones irregulares.

Fuente y foto: Renacer Regional