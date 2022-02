Las Rosas: vehemente reclamo del Intendente Meyer por la situación de inseguridad

Algunos conceptos del Intendente de Las Rosas, Javier Meyer.

- « ¿Quién es el responsable de la inseguridad que estamos sufriendo? Obviamente en primera instancia es la policía…pero si la policía los agarra y el fiscal los larga ¿Quién está dando entonces las explicaciones correspondientes? Los rosenses debemos saber quienes son los que están entregando la calle y los vecinos a la delincuencia, quienes son los que permiten que la vida se nos haga imposible, que nos roben la propiedad privada y la propiedad pública, que ingresen a la casa de la gente, porqué existe esta suerte de zona liberada.»

- «Estoy realmente estoy preocupado porque yo sé cómo termina esto. Los vecinos se están cansando y van a tomar cartas en el asunto, van a tomar el toro por las astas. Y ¿que va a ocurrir con aquel que salga a defender su trabajo, su comercio, su hogar, su familia… va a ir en cana. Porque el sistema está defendiendo a los delincuentes. Siento que estamos pintados, no nos dan bola. Llamo al Ministerio y no dan bola, hablo con Jefatura, detienen a uno y Fiscalía lo larga. No pasa nada, entonces hay que poner en la palestra al responsable, al corrupto, al delincuente que está encubriendo.»

- «No me cabe duda que encubren a estos ladrones son los mismos que están encubriendo a los narcotraficantes que venden cada vez más en la ciudad. Y que parece que somos todos ciegos, sordos, mudos… y pelotudos; porque así como me estoy sintiendo como intendente, un pelotudo. Estos chicos no roban cables y destruyen las propiedades porque precisan para comer. Una persona que necesita alimento tiene dignidad y trabaja. Estos delincuentes roban para consumir drogas, que hoy las está vendiendo cualquiera. Da asco como venden droga, y el sistema se está haciendo el pelotudo. »

- «Yo quiero que alguien me de explicaciones, porque estoy podrido de recibir reclamos de robo de cables, estoy podrido de que me roben en Casa de la Cultura, en las bombas de agua, que le bajen el contador de luz a un rosense en su propia casa. Estoy harto de que en el Ministerio se hagan los distraídos, harto de la venta de droga; me dan asco, me cansaron. Y lo puedo decir porque esto limpio. Me gustaría escuchar el senador, me gustaría escuchar a los otros intendentes y me gustaría escuchar a los instituciones. ¿Qué vamos a hacer con esto? ¿Vamos a seguir permitiendo que nos entierren en este balde de mierda o vamos a defender que vamos a hacer con esto vamos a seguir permitiendo que nos entierren este balde de mierda o vamos a defender a la familia, la ciudad, el futuro? Porque así no tenemos futuro. »

- «¿Porque estamos permitiendo esto como sociedad? ¿Qué pasa con la fuerza pública, qué pasa con la Justicia? ¿Estamos esperando que el vecino viva encerrado o qué empiece a tomar medidas por su cuenta y que una persona decente se transforme en alguien con un montón de quilombos?. Porque cuando vos defiendas a tu familia, después sí te van a llamar de la fiscalía, te van a meter preso, te van a procesar; es un sistema de cobardes, corruptos y delincuentes nos está llevando a esto.»

- «No dejemos que esto avance, que un grupo de chantas, de corruptos y de delincuentes nos lleven puesto. Empecemos a expresarnos, tenemos las herramientas, tenemos el celular, Facebook, Instagram. Hay que defenderse señores, porque esto de cinco cacos robando cables no es el problema. Sí lo es todo lo que hay atrás, el problema es la mierda en que se convirtió el sistema que está permitiendo que vos no puedas vivir en paz, que cualquier ladrón tenga más autoridad en la calle porque las instituciones se pudrieron por la corrupción que hay, por el narcotráfico instalado en las sociedades.»

- «Hago un llamado atención a las autoridades si quieren resolverlo tienen oportunidad. Metan preso a la gente que tiene que meter en cana. Y si los fiscales no responden hay que mandarlos al frente y se terminó el partido, hay que ponerle nombre y apellido a los problemas. Los cargos públicos exigen tener cierta vocación, y hay que tener bolas para defenderlos porque para eso la sociedad paga los impuestos, para eso la sociedad tiene instituciones que nos representan: para que nos den seguridad, salud, educación y bienestar social.»

(Se recomienda escuchar el audio completo -youtube-)

Audio originado en entrevista de Renacer Regional FM