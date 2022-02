Ganaron Almafuerte y el Williams. Hoy juega el B.A.C.

Gran triunfo de Almafuerte en la noche de viernes. Con goles tempraneros de Maxi Fernández y Facu Perassi, con diferencia de dos minutos, Almafuerte supo dar el primer golpe en un partido vibrante, con mucha intensidad y despliegue celeste. Así dominó el primer tiempo y supo aguantar la embestida de la visita en la segunda etapa que logró descontar 2-1.

Mientras que el sábado Williams Kemmis visitó a Cremería. Los de Carcarañá hicieron el primer gol, pero los rosenses lo empataron de inmediato a través de Fassi. Llegaron luego dos goles de Geremías "Mou" Cézar y Federico Cézar, para el triunfo final del verdinegro por 1-3.

Y este domingo Belgrano A. C. espero en su cancha a Sport C. C. desde las 14 horas en Reserva y desde las 18 horas en Primera.