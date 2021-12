Cornaglia acompañó pedido para que IAPOS sea compatible con otras obras sociales que tengan los bomberos voluntarios

Bomberos Voluntarios de la provincia de Santa Fe cuentan con el derecho de afiliación al Instituto Autárquico Provincial de Obra Social (IAPOS), el cual incluye a su grupo familiar directo, siempre que no cuente con otra cobertura social. Pero ocurre que muchos de ellos, al estar trabajando en distintos regímenes o inscriptos como monotributistas, son dados de baja en el IAPOS o no se les concede el beneficio.



El senador Guillermo Cornaglia explicó que, de esta manera, el beneficio solo se concede en caso de no tener cobertura social, con lo cual se generan diferencias entre los bomberos voluntarios en razón de su ocupación laboral, lo que no debería considerarse así ya que el beneficio es un derecho otorgado por su calidad y dedicación de servicio y debe ser para todos por igual.



Frente a esta situación, la Cámara de Senadores de Santa Fe dio media sanción al proyecto de resolución por el cual se busca modificar el inciso a del artículo 34 de la Ley 12969 sobre el derecho de afiliación al IAPOS para Bomberos Voluntarios. Dicha Ley, sancionada el 30 de abril de 2009, regula precisamente la organización, misión y funcionamiento de las Asociaciones de Bomberos Voluntarios en todo el territorio de la provincia de Santa Fe.