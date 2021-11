Un domingo para el olvido en Viedma

Queda atrás una mañana de carreras de domingo para el TC Pista Mouras en el autódromo ciudad de Viedma donde tras la victoria de Gaspar Chansard en la primera serie se ponía en marcha la segunda y última.

En la primera fila del pelotón largaron Franco Deambrosi y Jeremias Scialchi quienes iniciaron la pelea por el primer lugar, mientras que Renzo Testa seguía de cerca la situación entre los punteros dejando atrás en sus espejos al Chevrolet de Franco Abasciano.

Deambrosi tomó la punta y trató de evitar que Jeremías Scialchi le quite su posición mientras que Testa achicaba la diferencia con el 2° entrando en lucha por la segunda posición.

En el la vuelta dos el Ford del Azul Sport Team acusó un leve zumbido en el habitáculo y al intentar meter el rebaje de ingreso a la cuarta curva se daña la transmisión recibiendo, desde atrás, un fuerte golpe del Ford de Leo Palotini que lo dejó fuera de pista debiendo recuperarse desde el penúltimo lugar del pelotón.

La carrera continuó pero el Ford de Renzo Testa debió ingresar a boxes a reparar quedando fuera de carrera. Así en el clasificador que lideró, tras su victoria, Frando Deambrosi el piloto santafesino terminó ubicado 10° con dos vueltas menos.

“En la vuelta previa veníamos con un zumbido con algo raro, un ruido raro que no sabíamos que era. Aparentemente es la caja, con respecto al toque con Palotini no tiene responsabilidad él sino que me entró la primera y lo sorprendo por eso se da el toque. Este es un año complicado, lo arrancamos bien y lo estamos terminando con mucha mala suerte pero vamos a seguir poniendo mucha garra. Queremos avanzar en la final. Teníamos un buen auto, una lástima porque queríamos avanzar, le agradezco al Azul Sport Team por el esfuerzo que hacen” concluyó Renzo Testa.

El equipo a cargo de Ramón Rodriguez trabajó contra reloj en la reparación de la caja de velocidades del Ford llegando a la final en óptimas condiciones para que Renzo Testa largará desde el puesto 21 en la última fila.

La última carrera del domingo se puso en marcha con la pulseada entre Chansard y Deambrosi siendo este último el que lograba imponerse con su Chevrolet sobre la Dodge de su rival.

En tanto desde atrás el Ford del Azul Sport Team al mando de Renzo Testa intentaba avanzar en una carrera que fue muy reñida en el inicio. Cuando ya había conquistado dos posiciones en la cuarta curva perdió grip al transitar sobre el piano externo y terminó entrando en trompo y fuera de pista impactando con un cartel publicitario.

Sin poder salir de la cama de tierra arada debió ser rescatado y se vio obligado a abandonar la carrera que sería ganada de punta a punta por Franco Deambrosi.

Deambrosi festejó en el podio junto a Gerónimo Gonnet y el piloto local Joaquín Ochoa mientras que en el clasificador definitivo Testa finalizó ubicado 21 sin registrar paso.

Con solo 14,5 puntos sumados en esta fecha ocupa el 6° lugar en el campeonato con 399,5 puntos achicando la diferencia con el líder Ramiro De Bonnis quien fue excluido y no sumó.

Ubicado en el puesto 14 de la Copa de Plata con 84 puntos Testa pone su mirada en la próxima fecha, la última del torneo a disputarse a fin de mes en la provincia de San Juan,

La fecha de coronación se correrá el fin de semana del 25, 26 y 27 de noviembre en el circuito Internacional El Villicum de San Juan.