Positivos resultados en Viedma

Un nuevo trazado para la menor de las divisiones del Turismo Carretera que se suma al calendario de la temporada que llega a su definición. Desde este jueves en el circuito rionegrino el Ford del Azul Sport Team entrena al mando del piloto santafesino quien logró ubicarse 2° en su primer contacto con el trazado el día jueves quedando a solo 0,401 del piloto local Joaquín Ochoa.

En lo que fue la continuidad de la actividad los resultados continuaron siendo alentadores para Testa quien al final del día hacía este balance: “Anduvimos muy bien, terminamos puesto 2, 3 y 4, trabajamos en algunos detalles a corregir en cuanto a maniobra estamos decidiendo algunas cosas con respecto a los cambios (marchas) y tratar de mejorar lo poco que nos falta” remarcaba el representante de la ciudad de las Rosas.

Los dos últimos entrenamientos se llevaron a cabo este viernes y el arranque de la jornada, que presentó un clima más cálido que el jueves, tuvo a Renzo Testa liderando la primera de las tandas con un tiempo de 1:33.220 mostrando una clara mejoría con respecto a los registros hasta el momento logrados.

En lo que fue la última salida a pista las dos neutralizaciones de la tanda perjudicaron a Testa y con respecto a la primera tanda el tiempo fue más lento finalizando en 1:33.766 que lo ubicó 4° en el último clasificador del día que dominó el local Joaquín Ochoa con un tiempo de 1:33.274.

«Funcionamos muy bien en el primer entrenamiento, no tocamos nada para el segundo y la verdad que nos encontramos con un muy buen auto también. Pero lamentablemente en la primera vuelta que abrí con la goma nueva hay bandera roja y entramos a boxes y en la segunda vuelve a salir otra roja. Así que recién fue la tercera vuelta la que pude hacer con la goma nueva pero ya la goma no era la misma porque tenía temperatura y estaba gastada. Nos quedamos con muchas expectativas para lo que resta del fin de semana, tenemos un gran auto, un gran motor y un gran conjunto. Quiero agradecer por el gran trabajo a todo el Azul Sport Team, a mi motorista “Charo” Álvarez, a cada uno de mis sponsors, a mi familia y a todos los que me hacen el aguante» concluyó Renzo Testa.

La continuidad de la actividad para el TC Pista Mouras en el día sábado será con el último de los entrenamientos desde las 12:34 Hs y el cierre de la segunda jornada se dará con la clasificación a partir de las 16:40 Hs.

Fotos: Darío Gallardo