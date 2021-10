Preocupación de las autoridades de San Genaro por la variante Delta

Teniendo en cuenta los eventos el próximo fin de semana, donde en uno de ellos Sportivo Belgrano de Oliveros debe visitar a Sportivo Rivadavia de San Genaro, el intendente de esta ultima ciudad pide su postergación para evitar posibles contagios de coronavirus, debido al caso positivo de Oliveros con múltiples aislados.

En ese sentido, Gaston Marconcini, en diálogo con Radio Mitre Cañada de Gómez, contó su postura y aclaró que no se trata de un “capricho” exponiendo que «hemos consultado con el comité de prevención, con los profesionales de la salud de la ciudad y estamos todos preocupados. Es una variante (Delta) muy contagiosa. Hoy no tenemos en San Genaro a ningún contagiado, eso significa que no tenemos variante Delta, sino tendríamos que volver al aislamiento como ocurre en Oliveros y Maciel».

En ese sentido, con alrededor de 20 aislados en Maciel que serán hisopados, el Club Atlético Alba Argentina visitará a Atlético en básquet masculino, lo cual también es una preocupación para las autoridades sangenarinas.

En relación al futbol, Marconcini apunto duramente contra la Liga Totorense. «Actúa irresponsablemente, es payasesca. Nunca han tomado una decisión acorde a los que tiene que ver la gravedad de esta pandemia que se a llevado la vida de muchas personas y si seguimos en esta posición de que no nos importa nada, seguro se va a llevar la vida de algunos vecinos más» dijo.

«Estamos analizando las distintas alternativas, el objetivo es impedir que se jueguen todos esos encuentros tanto del Club Sportivo Rivadavia como de Atlético y que prive la salud de los sangenarinos. Eso no impide que podamos tener algún caso de Delta en la ciudad, pero si podemos evitarlo creo que debemos hacerlo. Lo hemos consultados con el consejo de la ciudad, nos va apoyar en la decisión que tomemos. Los únicos que amenazan con tomar medidas contra los clubes de nuestra ciudad y quitarle puntos a Sportivo Rivadavia son los directivos de la Liga Totorense» agrego.

En cuanto a lo que pueda llegar a pasar el fin de semana, el intendente subrayó que el municipio tiene la “potestad absoluta” de prohibir un evento que se considera de alto riesgo y sostuvo: «Esto no es una decisión que hayamos tomado desde la Municipalidad o el Concejo, fue analizado previamente con los profesionales de la salud, entre ellos directivos del SAMCo y de la clínica que están preocupados por esta situación y pidiendo que no se produzcan estos encuentros. Es probable que algún aislado venga y provoque algún contagio. No estamos dispuestos a arriesgar a ningún vecino».

«Creemos que no esta privando el sentido común. Poner en riesgo la salud de toda una ciudad por un partido de futbol, estamos totalmente locos si permitimos eso. Vamos a intentar a través del Ministerio de Salud de la provincia de Santa Fe a ver si recibimos un apoyo y que esto no perjudique a nuestros clubes. Primero no queremos perjudicar la salud de los sangenarinos y tampoco a los clubes de nuestra ciudad», cerró.

