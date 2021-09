Futbol cañadense: para los rosenses, un punto cada uno

RESULTADOS PRIMERA DIVISIÓN - 6ta FECHA



ZONA 1

M. de Oca 2 vs Almafuerte 2

Argentino 1 vs Sportivo 0

W. Kemmis 1 vs Belgrano 1

ZONA 2

Barraca 1 vs Sport C.C. 2

U. Villa 1 vs. U. Tortugas 2

ADEO 0 vs Defensores 2



ZONA 3

San Jerónimo 0 vs Campaña 0

América 2 vs Correa 2

Carcaraña 2 vs El Porvenir 0

POSICIONES DE PRIMERA DIVISIÓN

ZONA 1

Sportivo 13 (+3)

Almafuerte 10 (+2)

Argentino 9 (+5)

M. de Oca 8(0)

W. Kemmis 4 (-2)

Belgrano 2(-8)



ZONA 2

Defensores 16 (+12)

Sport 13( +11)

ADEO 10 (0)

U. Villa 7 (-4)

U. Tortugas 6 (-8)

Barraca 0 (-11)



ZONA 3

Carcaraña 17 (+8)

Campaña 11(+6)

San Jerónimo 8 (0)

El Porvenir 5 ( -4)

Correa 3 (-4)

América 3 (-8)

PRÓXIMA FECHA - 7ma.

Almafuerte vs. Belgrano

Sportivo vs. Williams Kemmis

Montes de Oca vs.. Argentino

Sport vs. Defensores

Unión Tortugas vs. ADEO

Barraca vs. Unión Villa Eloísa

Campaña vs. Porvenir Del Norte

Correa vs. Carcaraña

San Jerónimo vs. América