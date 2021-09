Se recupera el nene que fue atacado por un perro en Las Rosas

Entrevista por El Noticiero (de 4TV), su madre comentó que fueron a controles médicos y «esta todo bien, la semana pasada viajamos a Cañada de Gómez donde le sacaron algunos puntos, esta semana le quitarán otros».

«Yo no sé si el perro tenia rabia, pero mi hijo fue vacunado en el SAMCo Las Rosas. Los dueños no aparecieron nunca. No fui a hacer la denuncia, si fue mi tía. Yo no, aún no me acerqué a la Comisaria», continuó diciendo. «El perro tiene dueño porque salió de una casa; la persona que me acompaño en ese momento le preguntó a una señora si ese era su perro y le contestó que sí».

Finalmente expresó su agradecimiento «a Gaby de la Casa de la Cultura, a Casa del Senado; que me ayudan con los viajes, todos los gastos, me ayudaron con leche, las gazas, Pervinox, todo eso Éll anda bien, es travieso pero por suerte anda bien».