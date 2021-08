Renzo Testa; “Tenemos mucho por ganar y nada por perder”

Ya clasificado al Play Off, el representante de Las Rosas busca concretar un objetivo doblemente valioso para la última fase del torneo. Ubicado en el puesto 3 del campeonato con un total de 293 puntos, Renzo Testa buscará lograr una victoria que no solo le permitirá pelear por el título de Campeón sino que además le permitirá ingresar al Play Off con 8 puntos adicionales.

De entre los 7 pilotos que ya están clasificados a la Copa de Plata 2021 del TC Pista Mouras, Testa es junto a Nicolás Morán uno de los que no han logrado ganar una carrera en esta fase y si bien lo puede hacer en las restantes 5 fechas el santafesino quiere lograrlo y capitalizar los puntos para no darle tanta ventaja a Ramiro De Bonis y Jeremías Scialchi que ya cuentan con 2 en su haber mientras que Joaquín Ochoa, Gerónimo Gonnet, Gaspard Chansard, Franco Deambrosi y Alberto Jaime solo tienen una.

«Estoy muy contento por cómo se trabajó durante este receso, un gran trabajo en el auto del equipo y en el motor de parte de Charo Alvarez y todos los chicos del taller. Yo pude entrenar muy bien, por suerte de manera ardua, haciendo doble turno en la mañana y la tarde y creo que llegamos muy bien preparados para esta fecha. Llego a esta fecha muy motivado y con muchas ganas de ser competitivos ya que el objetivo es ganar. Sabemos que es una fecha en la que tenemos mucho por ganar y nada por perder ya que estamos clasificados. Este fin de semana vamos a poner y dejar todo, no quiero olvidarme de agradecer a mis publicidades por el apoyo, a mi familia por acompañarme, a la gente de Las Rosas, de Azul y a todos los hinchas de Ford quiero decirles que vamos por un buen finde», afirmó Renzo Testa.

El día jueves el piloto del Azul Sport Team estará tomando parte de las pruebas no oficiales en el autódromo Roberto Mouras de la ciudad de La Plata donde la actividad oficial dará inicio el viernes con las dos tandas de entrenamientos, dentro del marco de la undécima fecha del campeonato, que tendrán como horarios de salida a pista lo de 10:25 y 14:30 Hs.

Fotos: Darío Gallardo

Departamento de Prensa equipo AZUL SPORT TEAM