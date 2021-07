Juan Bautista Leoncini: "Desde chiquito quise estar en un club de AFA. Lo disfruto todos los días"

Juan Bautista nació el 31 de agosto del 2004, en Las Rosas. Se inició en C. A.Almafuerte y llegó a Defensa y Justicia en 2020, a través de una prueba. Actualmente, está en 5to año de la secundaria.

Sobre la relación con su familia, dijo: «Es excelente, gracias a ellos pude llegar a donde estoy, porque me apoyaron y estuvieron siempre que los necesité. A pesar de la distancia me siguen haciendo sentir que están conmigo. El momento de alejarnos fue duro al principio, pero con el tiempo me acostumbré. Nos comunicamos por mensajes o videollamadas».



Comenta que para él, jugar en las Inferiores de un club de AFA fue un sueño desde chiquito y lo disfruta todos los días. «Entreno al máximo y trato de mejorar diariamente para seguir en este nivel. Con mis compañeros comparto charlas, risas y son muy buenas personas. Dejo de lado cumpleaños de familiares, tardes de mates, comidas y jugar con mis hermanitos».

Recuerda a su abuelo, ya que su reciente fallecimiento fue algo que lo marcó. «"Hace un mes se me fue por este virus, pasábamos mucho tiempo juntos. Pero sé que me cuida y guía día a día, lo llevo por siempre en mi corazón».

