Testa se quedó con ganas de más

La novena final de la temporada para el TC Pista Mouras contó con la presencia de una intensa e intermitente lluvia que complicó a quienes optaron por los neumáticos para lluvia antes de iniciar la complicada carrera.

El Azul Sport Team tomó la decisión que la mayoría de los equipos utilizaron ante las condiciones reinantes de clima. Testa pudo sacar provecho de sus neumáticos ancorizados por más de la mitad de la competencia pero un error en el inicio le costaba quedar relegado un par de posiciones que le costaron en su recuperación sin poder alcanzar la zona del podio.

Quien dominó de punta a punta fue Jeremías Scialchi quedando con la victoria de esta, la novena fecha del torneo para el TC Pista Mouras disputada en el autódromo Roberto Mouras de La Plata.

Por su parte Renzo Testa debió pelear por más de mitad de carrera hasta el final donde el piso seco comenzó a complicar su rendimiento pero ayudado por los despistes y deserciones de sus rivales logró alcanzar el 4° lugar del pelotón.

El Ford del Azul Sport Team logró cruzar la meta a solo 4 décimas de diferencia del 3° Nicolás Meichtri, asegurando la suma de puntos importantes y descontando al puntero del campeonato.

Con 34,5 puntos conquistados en esta fecha el piloto de Las Rosas se aseguró su permanencia en el tercer lugar de la tabla donde acumula un total de 265 unidades quedando distante del líder del campeonato por solo 45 puntos.

«Pudimos terminar en el puesto 4 la final de hoy, la verdad que un poco amargados porque veníamos muy rápido y muy bien pero y en el afán de querer avanzar en la entrada a la recta me voy afuera y pierdo tres posiciones. Por suerte pudimos recuperarnos y avanzar nuevamente, teníamos un buen auto que funcionaba muy bien en esta rara condición de pista. No pudimos llegar al podio pero nos faltó muy poco sobre el final. Me voy muy motivado ya que este era un fin de semana complicado para nosotros y logramos sacarlo adelante. Quiero agradecer a mi equipo por el gran trabajo que realizaron, a mis sponsors, a mi familia, a mis amigos y a la gente de Azul y Las Rosas que me dan un apoyo increíble fecha a fecha, a todos muchas gracias!.», completaba el piloto del Azul Sport Team.

La décima fecha del campeonato se disputará el fin de semana del 17 y 18 de julio próximos en escenario a consignar. Renzo Testa tiene aún dos oportunidades de lograr la tan ansiada victoria antes que finalice la etapa regular del torneo.

Audio Renzo Testa, piloto de Las Rosas - Azul Sport Team

Foto: Darío Gallardo