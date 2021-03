Aumentan los casos de Covid 19. "Están cosechando lo que están sembrando"

El director del SAMCo local brindó un informe en Renacer Regional sobre el aumento de casos positivos de Covid-19 en la ciudad de Las Rosas. "No se respetan los cuidados en la calle, en comercios, en eventos, lamentablemente van a aumentar los casos", dijo.

El director del SAMCo local explicó que hubo diversos factores que provocaron el incremento de casos, y fue tajante sobre el descuido de la sociedad, existiendo un relajamiento en cuanto a las medidas de sanitarias.

“Todos saben cómo cuidarse con el uso del barbijo, el lavado de manos y la distancia conveniente. Cuando van a cenar, al bar, y ven que no se están cumpliendo las pautas establecidas, se tienen que retirar del lugar o plantear en el comercio que no se están cumpliendo las normas”, explicitó Alejandro Luna. “Queda feo lo que le voy a decir, están cosechando lo que están sembrando, no se cuidan y se van a enfermar. Cada uno es grande y saben cómo hacerlo”, afirmó.

"Todo depende de la acción individual responsable. Se observan personas que se saben que son COVID 19 y están participando de eventos o en negocios haciendo compras. Se ha repetido innumerables veces".

"Se ha llegado nuevamente a la necesidad de pacientes internados en el hospital y otros trasladados a terapia intensiva. Y hasta un fallecimiento la noche pasada", concluyó.