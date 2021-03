Un bombero de Correa se arrojó al río Paraná y salvó a un hombre que se ahogaba

Iván Mengo llegó al galpón 13 de la ciudad, a la vera del río Paraná, para retirar las vacunas que debía entregar en Correa. El trámite se demoró y mientras esperaba un joven de nombre Eric ingresó corriendo desesperado, pidiendo ayuda por una persona que se ahogaba en el río.

Iván no dudó y actuó de inmediato. “Me contacté con el hombre que se ahogaba dándole indicaciones, que no meta la cabeza abajo del agua, que haga planchita, que cierre la boca y veía que pasaba los segundos y se estaba complicando”, contó en diálogo con Info Más.

No tenía ningún elemento de protección pero en ese momento, llegó un personal de prefectura y ambos se pusieron chalecos y se arrojaron al agua. “Me puse el chaleco, me tiré y pude alcanzarlo. Hice lo que tenia que hacer, para lo que me capacito, ya hace un buen tiempo que estamos en la Brigada Acuática Nº 7, gracias a Dios pude salvar a la persona”, expuso.

La víctima que era arrastrada por la corriente pudo ser rescatada y puesta a salvo en el barco de Prefectura donde se le hicieron las reanimaciones correspondientes.

“Yo seguí con mi labor y me vine a Correa, sólo quería volver a ver a mi hijo, fue lo primero que se me vino a la cabeza. La adrenalina me duró 60 Km. hasta el pueblo. Son muchas cosas que te pasan por la cabeza”. Iván no conoce mayores detalles del caso, como ocurrió el accidente, ni los datos de la víctima a quien le salvó la vida. La misma adrenalina del hecho, lo hizo subir a la ambulancia y volver a ver a su familia.

Con total humildad relató: “Eric fue el que lo salvó, el que pidió ayuda, porque si hubiese demorado no se que hubiera pasado”. “Yo creo que pasar por esta vida y no poder ayudar a la gente no es algo lindo. Hoy tuve la fortuna , el lugar, tiempo y espacio de estar ahí, de estar a la altura, el logro fue de todos. Yo hice lo que se, para lo que me entrené, hasta que llegó la embarcación”, contó el rescatista de 39 años, quien hace 23 que es bombero voluntario en Correa.

Por su parte, no dejó pasar la oportunidad para valorar el trabajo de todos sus compañeros ya que sostuvo: “Lo que hoy hice es el esfuerzo de mucha gente durante años, gente que me guio, que soy por ellos lo que soy en la parte bomberil con humildad, respeto y vocación. Mucho de esto tiene que ver mi familia porque hay semanas que me voy a una capacitación y no estoy; ellos saben el esfuerzo para que llegue un momento como el de hoy y que salga todo bien. A veces no sale todo bien”.

Ivan trabaja en salud todos los días en su pueblo de 5 mil habitantes, como muchos, arriesgando su vida, lo que define como una vocación. “Voy a terminar mi vida ayudando a la gente”, subrayó.

Fuente y foto: InfoMás