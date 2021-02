Fiscal Gabriela Lescano: “No hay que culpabilizar a los niños por el acceso a la redes”

“El problema no está en los menores y sus comunicaciones, sino que tenemos adultos que se introducen en la vida familiar y de amistad”, dijo.

Días atrás se conoció la noticia de una causa por abuso sexual infantil y acoso desde las redes sociales, que terminó en la detención de un hombre. El Ministerio Público de la Acusación de Cañada de Gómez imputó al acusado por tres hechos de abuso y otros de grooming --acoso cibernético a niñas y adolescentes-- sobre víctimas que tenían una actividad en común: practicaban patinaje.

Según se indicó desde la Fiscalía Regional, el sábado 6 de febrero se ordenó la prisión preventiva de un hombre de 35 años oriundo de Armstrong, quien fue detenido en Carcarañá, acusado por el delito de grooming, abuso y amenazas. La fiscal Gabriela Lescano le atribuyó hechos cometidos desde antes del 9 de julio de 2019, hasta los primeros días de este mes, en la localidad de Armstrong, por haber establecido comunicación por medios electrónicos desde su celular, mediante Whatsapp, Instagram y Facebook, presentándose siempre con otro nombre y edad, habiendo amenazado e insultado a tres víctimas menores de 12, 13 y 14 años. Al mismo tiempo haberles exigido material audiovisual, con el que luego las amenazaba.

“No hay que culpabilizar a los niños por el acceso a la redes. El problema no está en los niños y sus comunicaciones sino que tenemos adultos que se introducen en la vida familiar y de amistad, y aunque esté el papá al lado es una situación difícil hasta que el niño rompe en llanto”, sostuvo Lescano y agregó: “Lo importante es poder contenerlo y que puedan contar a su papá y su mamá”.

"Si no hacés lo que digo, ya sé dónde patinás", es una de las frases con las que las amenazaba diciendo que iba a hacer pornografía y la iba a vender a gente. Otra amenaza ocurrió cuando la mamá se introduce a la conversación y esta persona le dice “si queres denuncia a ciber delito en la policía pero cuando salga tu hija va a ser la última vez que la veas”, según contó la fiscal, agregando que se investigan más sucesos como los denunciados.

De acuerdo al modus operandi, se cambiaba la identidad y se hacía pasar por niñas de la misma edad y de la misma disciplina. “La investigación está activa y necesitamos dar a conocer como actuaba para alertar a la población”, expresó Lescano. Y adelantó que hay otras conversaciones en historial de su Facebook para investigar.

“Es doloroso ver la impunidad con la que se manejan. Si me pregunta personalmente quiero que no salga más, si me dice profesionalmente el juez ordenó prisión preventiva por 90 días como pidió fiscalía mientras se sigue investigando”, adelantó la fiscal regional y dijo que “hoy tenemos una persona detenida pero pueden surgir más nombres”.

Fuente: Contacto FM / Edición: LRD