Dos pacientes de Las Rosas fueron derivados a Terapia Intensiva

"La situación es lo que esperábamos, con un incremento en los caso y hay muchas muestras que estamos esperando resultado ya que el CEMAR esta abarrotado", expresó el Director del SAMCo Las Rosas. "Cuando nosotros resolvemos hisopar es porque tienen la signología característica del Covid 19 y varios días de evolución de la patología. En base a esto tenemos algunos pacientes internados que no tienen el resultado del hisopado, y a otros les fue hecho durante la internación"

"Se han derivado dos pacientes por antecedentes y riesgo epidemiológico, uno tenia EPC, y otro con alteraciones metabólicas que ameritaban el traslado a Unidades de Terapia Intensiva; están uno en Cañada de Gómez y otro en Armstrong. Estamos esperando los resultados, uno fue hisopado a su llegada a la localidad de Armstrong y el otro la semana pasada durante su internación en nuestro hospital", dijo Luna.

"Les pedimos por favor a los rosenses que cumplan con la indicaciones de no circulación, y si deben hacerlo mantener distancias, usar barbijo. Parece increíble pero recibo llamadas de gente que me dice que este fin de semana se juntaron a celebrar cumpleaños y ahora tienen síntomas, cuando ya era por todos conocidos los riesgos de las reuniones sociales", continuó. "No entendemos que se siga con esas conductas".

"Hay muchos trabajando por el bien de la comunidad -hospital, municipalidad, policía- pero necesitamos el acompañamiento de la comunidad. Reitero el pedido, por favor cuidense y cuidemonos".