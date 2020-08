Si tenés fiebre quedate en casa y llamá la SAMCo o al 0805556549

"Algunos focos tenemos hecho el organigrama, en otros no; pero acá hay algo que es fundamental: si yo tengo fiebre no tengo que ir a ningún lado, me tengo que quedar en mi casa y comunicarlo al hospital o al 08005556549. No puedo estar con fiebre y seguir trabajando, ese es el primer paso fundamental, porque si todos hubiéramos hecho eso cuando tenemos un día o dos de fiebre y nos quedábamos quietos, no se hubiese desarrollado el brote. Es fundamental, yo no puedo estar con fiebre mas de cinco días y considerar que es normal, si tenemos algún signo nos debemos quedar en casa", expresó Luna.

DEFINICIÓN DE "CONTACTO ESTRECHO"