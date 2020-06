Un bambi apareció en El Trébol y sorprendió a una deportista

El animalito la sorprendió corriendo a su lado, lo que la dejó, primero atónita, y después la entretuvo un rato interrumpiendo su sesión de entrenamiento.

En diálogo con El Trébol Digital, la pediatra manifestó: «Sentí que los perros me ladraban, pero me sorprendo cuando un «bambi» me pasa por al lado y buscó ir para la ruta. Tuve miedo que se lo atropelle un auto, me detuve para sacarle una foto, y el se paró y me miraba. Finalmente se metió a un campo».

Analía tuvo tiempo de mirarlo, fotografiarlo y notar que el animalito, lejos de ser agresivo, sólo tenía curiosidad. «También temí que lo agarraran los perros, pero después ví que corren muy rápido». Además señaló: «Después me dijeron que era de una familia de Entre Ríos que lo tienen como mascota».

Los bambis. Se trata de un «Guazuncho», de la familia de los «cérvidos», animal oriundo de América y del norte de Argentina. Habita normalmente en zonas boscosas, abiertas o semiabiertas. Los machos presentan una cornamenta, por lo que el espécimen encontrado en El Trébol sería una hembra. También es conocido como corzuela colorada, guazú-pytá o guazo.

