"La denuncia de FESTRAM es completamente falaz"

"La ciudad de Las Rosas es una de las pocas en la provincia que tiene funcionando un comité mixto de seguridad e higiene desde el año 2016. Venimos trabajando firmes en cuestiones de orden y normas laborales, y todo lo que se hace está avalado por el comité mixto. La nota periodística es una barbaridad lo que dice, me comparan con presidentes de otros países, hablan de cuestiones ideológicas. Hablar de cualquier cosa salvo de la realidad; lo que leí de esa nota es una locura", dijo Meyer. "Hay que ser irresponsable para publicar algo semenjante sin tener información fehaciente de que se está haciendo. Ésta es una de las pocas ciudades que tiene un único acceso habilitado, y las personas que están trabajando lo hacen con todas las medidas sanitarias necesarias".

"Los medios publican cualquier barbaridad a partir de cualquier denuncia que les llega, sin ir a chequear si es verdad. Las Rosas es una de las ciudades que más medidas han tomado y más rígidas, en cuanto al cuidado del ciudadano en general, sea empleado municipal o no. Y estas mentiras no me duelen como intendente porque estoy acostumbrado a lidiar con ese tipo de gente y con ese tipo de cuestiones, pero como ciudadano sinceramente es lastimoso", continúa el intendente. "En vez de ponernos como un ejemplo nos quieren exponer por como si hubiera cuestiones ideológicas en mis acciones. Yo les digo de que parte ideológica estoy: de la de los funcionarios que no roban y en contra de aquellos que sí lo hacen. Esto no va a cambiar en lo más mínimo mi forma de pensar, de defender a mi pueblo y de hacer lo mejor para la comunidad"

Fuente: Renacer Regional FM

Nota publicada en diario La Capital:

Desde Festram se denunció a las municipalidades de San Carlos Centro y Las Rosas ante las autoridades de los ministerios de Trabajo, Salud y Seguridad. "Ambos intendentes actúan impunemente con el cumplimiento de los protocolos y se dirigen a los representantes sindicales con calificativos agraviantes para con ellos y hacia las autoridades nacionales y provinciales, a las que descalifican por cuestiones ideológicas por tomar las medidas de cuarentena ante la pandemia por coronavirus. No es casual que en formas indistintas justifican la ausencia de casos de Covid-19, para ejemplificar con la actitud que adopta el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro", dice en su comunicado la Federación.



"Efectuadas las correspondientes actuaciones frente a las autoridades hacemos responsables a los intendentes Juan José Placenzotti (San Carlos Centro) y Javier Meyer (Las Rosas), y a los funcionarios que están en conocimiento de esta situación, por las consecuencias que implica facilitar el contagio de trabajadores y/o de la población con Covid-19 y dengue", señalan.

"Esta claro que infringen los protocolos, generan la idea de que el aislamiento social preventivo y obligatorio sólo es una decisión por conveniencia partidaria y no como medidas de políticas públicas en la lucha contra la pandemia. Prueba de esto se reflejan incluso en reuniones públicas o festejos sociales en los que participan las propias autoridades, como ocurrió con el intendente de Las Toscas y en Villa Ocampo", concluyen.