Se remodelará el Parque España

Parques: - "En el barrio 27 de Marzo ya se está dando el toque final de obra al predio, terminando de colocar las baldosas y otros pocos detalles que faltan para esta vez inaugurarlo formalmente. Con este precio tan importante realmente se ha dado la ciudad un espacio diferente innovador que la gente ya aprecia y utiliza.

"Luego está en agenda empezar el trabajo en Parque España, para lo cual ya están adquiridos los elementos como adoquines, baldosas, luminarias, hasta el hormigón para hacer dársenas de estacionamiento. Tendrá un cambio importante y positivo; sobre todo para comodidad de los vecinos que lo tienen como un lugar muy concurrido".

Caminos rurales: "Tenemos más de 150 canales clandestinos identificados, y documentado desde la Secretaría de Servicios Públicos, ya que este es el motivo principal por el cual los caminos rurales se terminan cortando. En esto tiene que intervenir Hidráulica de la provincia y ejercer su poder de policía, porque hoy la calle no es más calle sino que es la canaleta del campo canalizado. Estámos evaluando también de hacer una ordenanza local para agregar los cargos de las reparaciones a la gente que tenga canales."

Pavimento urbano: - "Se inauguran ahora dos nuevas cuadras, ubicadas en calle Maipú al 1500 y 1600. Y se continúa la importante obra que es la pavimentación de calle Lamadrid, de este a oeste hasta la ruta 178, que va a transformar definitivamente el sector norte de la ciudad definitivamente, dandole accesibilidad a todo el barrio y por ejemplo al Club W. Kemmis".

"También se harán dos cuadras en calle Guillermo Benitz".

Relaciones con el Gobierno provincial. -" Creo que este gobierno tiene un compromiso diferente con muchos aspectos de la gestión, donde antes no tenía injerencia como intendente. Sinceramente me sentía como que la municipalidad era una cosa y la provincia otra. Hoy a pesar de seamos de un partido distinto, e incluso que proyectemos este partido a nivel provincial, tengo una muy buena relación con el gobierno central de la provincia. Eso es muy importante porque los intendentes y presidentes comunales conocen bien la problemática de cada región".

"He asistido a la reunión donde se presentó la Tarjeta "Alimentar", y estamos a la espera que ANSES nos comunique quienes son beneficiarios en Las Rosas, para que Acción Social municipal complete la gestión".

"También hemos avanzado en reuniones con el Ministerio de Salud para tratar temas que nos interesan en nuestro hospital".

Desagues pluviales: - "A pesar de varios días continuados con lluvias, algunas muy intensas, todas las obras realizadas funcionaron perfectamente, posibilitando un escurrimiento rápido del agua e impidiendo anegamientos."