Liga Cañadense de Futbol: distinción "Valla menos vencida" para Santiago D´Abarno

Por segundo año consecutivo el ex arquero de Almafuerte recibió el reconocimiento. Jugará la próxima temporada en Atlético San Genaro, de la Liga Totorense.

"La verdad que muy contento, otra vez se me dio, pero no es solo mio sino también de todo el equipo. Tuvimos un buen semestre donde pudimos obtener el campeonato, que para mi fue lo mas importante más allá de este reconocimiento" , expresó Santiago. "Después se dio la particularidad que no pude seguir jugando por cuestiones extra futbolísticas, pero esto hace valer lo que demostré en Almafuerte en el último tiempo".

"Sufrí la discontinuidad por que no fueron fácil estos seis meses sin jugar. Soy un pibe del club que nací con la remera puesta, y la verdad que me dolió mucho", expresó el arquero.

