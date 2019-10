"Hemos concretado una Fiesta del Mate maravillosa"

- "La verdad fue la Fiesta que más convocó de las 21 ediciones. Agradezo los auspiciantes, comercios locales, que gracias a ellos pudimos concretar este evento maravilloso. El día sábado rondó las 14.000 personas, y el domingo a pesar de la lluvia recibimos alrededor de 6.000. Quiero agradecer a los artesanos, que hicieron un esfuerzo enorme para venir, a la URIII de Policía porque montó un operativo de prevención eficiente. Por supuesto a todos los artistas que hicieron un trabajo extraordinario, mucha gente que a dejado lo mejor y el publico demostró su adhesión", resaltó el ejecutivo municipal.

- "Yo el domingo voy a votar a Macri, en esto no dejó dudas. Pero no estoy contento con lo que voy a hacer porque eligiré al menos malo, no estoy contento porque no estamos bien y tampoco hay un camino muy claro. Pero voy a dar a Macri la oportunidad de que esto de que esto realmente pueda despegar. ¿Y por qué no no voy a votar a otro? Porque votar a Fernandez es votar a Cornaglia, votar a Ricarddi, y votar todos estos tipos que apoyaron el paro municipal, a todos estos personajes que en 4 años no aportaron un vaso de agua para Las Rosas, más allá de subsidios y regalos, algo que nos hace mal. No tengo absolutamente nada contra Alberto Fernández, es más si gana espero que le vaya bien, pero voy a decirle no te rodees de gente jodida."

(Se recomienda escuchar el audio completo)