

Una mujer de 60 años denunció este miércoles 25 de noviembre, en Serodino, que su automóvil, que había dejado en un taller mecánico para trabajos de pintura, apareció con daños de mayor consideración en una cuneta de la Ruta Provincial 91. Según la denuncia, el mecánico habría abandonado luego el lugar con sus pertenencias y se desconoce su paradero.

La denuncia

La presentación fue realizada por el hijo de la propietaria, de 35 años, en la Comisaría 4ª de Serodino, luego de recibir un aviso sobre la ubicación del vehículo, un Toyota Yaris azul. Al llegar a la ruta, en el tramo comprendido entre Serodino y Totoras, encontró al mecánico intentando retirar el auto de la cuneta con una linga y cadenas.

Según el denunciante, el vehículo había sido llevado al taller únicamente para reparar detalles de pintura, pero al encontrarlo presentaba daños de mayor consideración. En ese contexto, el mecánico le habría manifestado que se haría cargo de las reparaciones necesarias.

Ampliación y paradero del mecánico

Más tarde, la mujer amplió la denuncia y señaló que había pagado 240.000 pesos por adelantado por los trabajos. Además, contó que al regresar al taller, vecinos le dijeron que el mecánico se habría retirado del lugar junto con sus pertenencias. Hasta el momento no se conoce dónde se encuentra.

Intervención de la Justicia

El hecho fue caratulado como daños y quedó en conocimiento de la Fiscalía correspondiente, que deberá intervenir para esclarecer lo ocurrido. Por el momento, se busca determinar las circunstancias en las que el automóvil terminó en la cuneta, el alcance de los daños y qué sucedió con el responsable de los trabajos.

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25 noviembre 2026