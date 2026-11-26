El senador Pablo Verdecchia encabezó en Las Parejas el encuentro de cierre de la edición 2026 de CreCen, que reunió a representantes de centros de estudiantes de escuelas secundarias del Departamento Belgrano. Durante la jornada, los jóvenes realizaron un balance de los proyectos concretados en sus instituciones, compartieron experiencias y presentaron nuevas iniciativas. Verdecchia destacó el valor de estos encuentros como espacios de participación y aprendizaje, donde el intercambio de ideas permite construir nuevas oportunidades para los estudiantes.

La jornada incluyó además la charla-taller “¿Qué me pasa?”, a cargo de la psicóloga Giuliana Rinaudo, quien abordó el reconocimiento de las emociones, herramientas para su regulación y la importancia de pedir ayuda. El encuentro permitió abrir un espacio de conversación sobre situaciones cotidianas que atraviesan los adolescentes, complementando el trabajo que los centros de estudiantes vienen desarrollando en sus escuelas.

En ese marco, Verdecchia presentó Caja de Herramientas, un nuevo programa que comenzará a implementarse durante el ciclo lectivo 2027, surgido de las inquietudes recogidas en CreCen, Ciudadanos en el Senado y otros encuentros estudiantiles. La propuesta contempla charlas y talleres con profesionales especializados en seis ejes temáticos, de los cuales cada centro podrá elegir hasta cuatro según sus necesidades. Los estudiantes participarán de la organización de las actividades en sus instituciones, mientras que el equipo del senador gestionará los profesionales y materiales necesarios para llevarlas adelante.