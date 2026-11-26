El Mercado de granos sigue de cerca los eventos geopolíticos y las proyecciones de oferta y demanda mundial. En medio de la cosecha de trigo y a seis meses de una nueva cosecha gruesa, ¿como evaluar el riesgo de bajas para tomar decisiones comerciales?

Reunión trilateral en China y rumbo geopolítico

La cumbre celebrada el pasado 19 de noviembre en China entre los presidentes de Estados Unidos, China y Rusia, dejo como mensaje central la necesidad de evitar un conflicto nuclear por sus consecuencias devastadoras. Si bien las declaraciones de paz no concluyeron en la firma de acuerdos oficiales, sentaron un precedente histórico comparable con el encuentro entre Churchill, Roosevelt y Stalin en 1.945.

En paralelo, el petróleo crudo (tanto WTI como Brent) acumula caídas superiores a U$S 20/barril desde inicios de noviembre. Dado el volumen de capital global comprometido en el sector energético, este retroceso arrastra al resto de las materias primas, no solo por la reducción de costos productivos, sino también por la relación entre los granos y los biocombustibles.

Si las negociaciones de paz en Medio Oriente y entre Rusia y Ucrania logran consolidarse, tanto el petróleo como los granos enfrentarán una fuerte presión bajista en el corto plazo, dando paso a un reacomodamiento de la oferta y la demanda que luego volverá a regirse por los fundamentos del mercado. Por ahora, este factor bajista no se expresa por completo debido a la falta de resoluciones definitivas y a la continuidad de ataques armados.

Dada la relevancia de los tres principales productores americanos, es importante comparar las estimaciones para la campaña 2026/27 de los organismos oficiales de Estados Unidos (USDA), Brasil (CONAB) y Argentina (BCBA).

Soja: Con la trilla de Estados Unidos ya finalizada, el USDA proyecta un récord de 124 millones de toneladas (+8 millones respecto a la campaña previa). Para Argentina el USDA coincide con estimaciones locales en 50 millones de toneladas (sin grandes cambios entre campañas), mientras que para Brasil el USDA proyecta 186 millones de toneladas (+6 millones frente al récord anterior de 180 millones, y +4 millones por encima de lo estimado por la CONAB.

Aunque los stocks globales son altos, han caído levemente en las últimas dos campañas, mientras el consumo mundial sigue creciendo, ubicando la relación stock/consumo mundial en 28 %.

Maíz: Estados Unidos recorre la última etapa de su cosecha con una proyección de 404 millones de toneladas (-27 respecto al récord del año pasado), volumen que representa su segunda mayor cosecha y que hoy presiona sobre la oferta mundial. Para Argentina el USDA estima 57 millones de toneladas (-7 millones interanual y 5 millones menos que las proyecciones locales de 62 millones). En Brasil proyecta 141 millones de toneladas frente a 148 de la CONAB.

A diferencia de la soja, la relación stock/consumo mundial de maíz es de 21,4 % (la más baja de la historia) y casi el 60 % de esas reservas están en manos de China, que no es exportador. Esto deja al cereal muy vulnerable ante cualquier recorte productivo.

Amenaza climática: Por el momento las estimaciones no descuentan fallas productivas por efecto de “El Niño”. Las lluvias recientes en Mato Groso llegaron justo en medio de la siembra 2026/27 y aportan alivio en el corto plazo. Así, el mercado toma estos volúmenes de granos como suficientes para evitar subas de precios, pero encuentra un piso gracias a los stocks ajustados y al largo camino climático que aún resta por recorrer en Sudamérica.

Trigo: La campaña 2026/27 avanza hacia una gran cosecha global, con Argentina y Australia como los últimos países que entregan trigo al mundo antes de iniciar la nueva campaña. Ambos países lideran la cosecha del hemisferio sur, con excelentes proyecciones, 23 millones para Argentina y más de 32 para Australia. Los stocks de trigo a nivel mundial son muy elevados, superando un tercio del volumen que proyecta consumir el mundo durante la campaña 2026/27, prevaleciendo entonces los factores bajistas.

Tendencia de precios y criterio comercial

Soja: Buen nivel de precios con riesgo de quiebre a la baja

Desde agosto del año pasado, la soja sostuvo una escalera alcista que la mantiene en niveles elevados a pesar de las bajas recientes (gráfico de la izquierda). Los fondos de inversión recortaron apuestas alcistas, pero no tomaron posiciones bajistas todavía.

Fuente: Izquierda - www.finviz.com; Derecha - Elaboración propia en base a datos de BCR y mercado A3

En el mercado local, el disponible fluctuó entre U$S 300/TN en marzo y U$S 370/TN en septiembre, para cotizar actualmente en torno a U$S 348/TN. Los precios futuros mayo y julio 2027 cotizan a U$S 340 y 350/TN respectivamente, un escalón menos que el disponible y en la zona media entre máximos y mínimos. Estos valores permiten cerrar márgenes rentables tanto para la soja 2025/26 como para la nueva campaña, pero la tendencia podría quebrarse a la baja si se consolide la oferta sudamericana.

Maíz: recorre lateral y menor riesgo bajista

Si bien el precio internacional de maíz escalo a la suba en septiembre, las caídas de octubre y noviembre recortaron casi todo el valor ganado, marcando un recorrido lateral. Localmente el disponible paso de U$S 169/TN en febrero a máximos de U$S 198/TN en septiembre, y hoy ronda los U$S 175/TN, más cerca de los mínimos que los máximos. Los futuros abril y julio 2027 cotizan cerca de U$S 188/TN. Que el disponible cotice por debajo de los futuros indica un mercado que “paga por esperar” (carry), y muestra un riesgo bajista limitado, por haber descontado los ajustados stocks y el conflicto entre Rusia y Ucrania. Las probabilidades de recuperación superan a las de nuevas caídas.

Fuente: Izquierda - www.finviz.com; Derecha - Elaboración propia en base a datos de BCR y mercado A3.

Trigo: presión de cosecha en pleno desarrollo

El precio internacional de trigo comenzó un camino de bajas en septiembre, que se toma una pausa por la escalada de ataques en el Mar Negro, sin lograr revertir la tendencia por el avance de cosecha del hemisferio sur. En el plano local, el disponible –que había escalado desde pisos de U$S 160/TN en la campaña pasada hasta techos de U$S 236/TN en septiembre- volvió a recibir el golpe de una cosecha abundante y retrocedió casi U$S 50/TN en el último mes, ubicándose en torno a U$S 184/TN. Dado que aún resta más del 80 % de la superficie por cosechar y que el año pasado se tocaron pisos más profundos, persiste el riesgo de nuevas caídas, lo que podría acentuarse ante un eventual acuerdo de paz entre Rusia y Ucrania. Por esto es importante analizar coberturas de precios en posiciones diferidas hacia 2027, para resguardar márgenes frente al riesgo bajista.

Fuente: Izquierda - www.finviz.com; Derecha - Elaboración propia en base a datos de BCR y mercado A3

Conclusiones:

El escenario actual refleja realidades bien diferenciadas para cada cultivo:

· Soja: Atraviesa una tensa calma, con alto riesgo de bajas tanto por el rumbo geopolítico como por la expectativa de cosechas sudamericanas abundantes.

· Maíz: Opera en zona de pisos, con margen limitado de bajas y probabilidades de recuperación.

· Trigo: Sostiene riesgo de seguir a la baja por presión estacional de cosecha.

Seguir de cerca la evolución de los valores y la relación entre el disponible y los futuros permite dimensionar el riesgo de caída de cada grano. A partir de esta lectura, el productor cuenta con herramientas concretas —como ventas anticipadas, coberturas flexibles y diferimiento de liquidaciones— para defender su rentabilidad y evitar convalidar precios de quebranto.

Marianela De Emilio

Ing. Agr. y Msc en Agro negocio