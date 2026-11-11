Vialidad Nacional hormigonó la alcantarilla de la RN 178 en Armstrong

El 7° Distrito Santa Fe de Vialidad Nacional completó el hormigonado de la nueva losa de la alcantarilla de la Ruta Nacional 178, en la zona de Armstrong. Hasta que el material cumpla su tiempo de fraguado, se mantiene el corte total de la circulación, con desvíos por la Ruta Provincial 15, al oeste de la localidad.

Avance de los trabajos

El hormigonado se realizó sobre el encofrado y la armadura que ya estaban instalados. En paralelo, se avanza con la limpieza y el despeje del sector de la ruta.

La restricción total de paso continúa en el tramo comprendido entre la Autopista Rosario-Córdoba (RN 9) y la RN 1V09 (ex RN 9). Los desvíos se realizan por la RP 15, ubicada a pocos kilómetros.

Fraguado y reapertura

La reparación es ejecutada con personal y equipamiento de los Distritos Santa Fe y Entre Ríos de Vialidad Nacional. Al hormigón colocado se le agregaron componentes que permiten acortar los tiempos de resistencia para habilitar el tránsito.

Según lo estimado por el organismo, y una vez realizados los ensayos de muestras testigo del material, la circulación podría restablecerse en los primeros días de la próxima semana.

Colaboración en los cierres y consultas

En los cierres de la RN 178 sobre la Autopista Rosario-Córdoba colabora la concesionaria del corredor, mientras que en el cruce con la RN 1V09 lo hace Gendarmería Nacional.

Vialidad Nacional recomienda verificar el estado de las rutas en su sitio web antes de iniciar el viaje. También se puede consultar al Centro de Atención al Usuario, de lunes a viernes de 9 a 17 horas, al 0800-222-6272 / 0800-333-0073 o por correo electrónico a [email protected].

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