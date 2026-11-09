Pullaro convocó a músicos de cumbia santafesina a ser embajadores

El gobernador Maximiliano Pullaro convocó a los referentes de la cumbia santafesina a convertirse en "embajadores" de la provincia en todo el país, durante el acto de reconocimiento a artistas y grupos realizado este jueves en la Casa de la Cultura de la ciudad de Santa Fe. La ceremonia se enmarcó en el Día Provincial de la Cumbia Santafesina, que se conmemora cada 5 de noviembre.

"Quiero decirles que me siento orgulloso de lo que ustedes representan y de lo que es la cumbia santafesina para la República Argentina", expresó Pullaro.

Una música que representa a Santa Fe

El mandatario sostuvo que la música ofrece momentos de alegría en un contexto difícil. También pidió a los artistas que acompañen la promoción de la provincia, que recibe cada vez más visitantes. "Los invito a que sigamos trasladando esto y que, a través de la cumbia, ustedes sean los embajadores de la provincia invencible de Santa Fe en cada rincón del país", afirmó.

La ministra de Cultura, Susana Rueda, destacó el recorrido de los grupos y artistas que abrieron camino en escenarios y festivales. Además, anticipó que se realizará el Festival de la Cumbia Santafesina, cuya fecha se anunciará próximamente.

Homenaje a referentes del género

La jornada homenajeó a Martín Robustiano "Chani" Gutiérrez, impulsor del género y promotor de algunos de sus grupos más emblemáticos. Recibieron distinciones Hugo Alberto Miguel, nueve grupos y trece artistas, entre ellos Uriel Lozano y Darío Zanco, de Grupo Cali.

Participaron la diputada nacional Gisela Scaglia, el ministro de Economía, Pablo Olivares, el senador Julio "Paco" Garibaldi y el intendente Juan Pablo Poletti, entre otras autoridades.