

El gobierno nacional impulsa una reforma a la ley de "Zona Fría" que contempla la eliminación de los beneficios en la tarifa de gas por redes para ocho departamentos del sur de la provincia de Santa Fe. La medida afectará a un total de 551.603 usuarios residenciales que actualmente cuentan con este respaldo.

De acuerdo a los registros, la derogación de la normativa impactará fuertemente en las distintas localidades regionales. Poniendo el foco en el centro-oeste provincial, en el departamento Belgrano un total de 10.658 usuarios perderán el subsidio, mientras que en el departamento San Martín la cifra asciende a 12.680 hogares que sufrirán el incremento en sus facturas.

Impacto directo en los sectores más vulnerables

El esquema actual de la Ley N° 27.637 otorga descuentos diferenciados en el Cargo Tarifario. Los datos detallan que, del universo total de afectados, 292 mil santafesinos pertenecientes a los sectores de mayor vulnerabilidad social —como jubilados y pensionados— sufrirán un aumento directo del 50% al perder su cobertura. En paralelo, otros 258 mil usuarios dejarán de percibir la bonificación del 30%.

Los restantes departamentos excluidos del régimen por esta iniciativa oficial son Rosario (el más poblado con casi 389 mil beneficiarios), General López, San Lorenzo, Caseros, Constitución e Iriondo.

Cuestionamientos a la modificación tarifaria

La iniciativa generó un fuerte rechazo en parte del arco político. Voces opositoras a la reforma advirtieron sobre el impacto de la normativa, señalando que, en nombre del equilibrio fiscal, el gobierno apela a un "desequilibrio social".

A través de comunicados y declaraciones públicas, los detractores calificaron la quita de estos subsidios como una medida "insensata" y advirtieron sobre la "crueldad" del impacto económico que este ajuste representará para miles de santafesinos en el corto plazo.