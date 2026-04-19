

El Hospital Provincial del Centenario de Rosario concretó el primer implante de válvula pulmonar percutánea Harmony en el sistema de salud pública de Argentina. La intervención, de carácter mínimamente invasivo, benefició a un joven de 24 años con antecedentes quirúrgicos en su infancia.

El paciente fue evaluado integralmente por el equipo del consultorio de Cardiopatías Congénitas del Adulto. Pedro Zangroniz, director del Servicio de Hemodinamia, explicó que el dispositivo se colocó mediante una punción en la región femoral, evitando así una cirugía a cielo abierto. El especialista detalló que este abordaje fue posible gracias a la disposición de dos salas de angiografía de alta complejidad y personal médico capacitado.

Red provincial de atención cardiológica

Rodolfo Leiva, integrante del servicio de Cardiología, destacó el circuito sanitario implementado en la provincia de Santa Fe para la transferencia de pacientes crónicos. Según Leiva, la nueva especialidad de cardiopatía congénita del adulto permite realizar un seguimiento continuo desde la adolescencia, planificando estrategias terapéuticas en el lugar de residencia del paciente.

Por su parte, Claudia Peruch, directora del hospital, señaló que la aplicación de esta técnica innovadora en un efector público representa un cambio importante en la calidad de vida de los usuarios del sistema de salud.

Rápida recuperación ambulatoria

Juan Manuel Dianda, el paciente intervenido, regresó al nosocomio para sus controles de rutina. A los pocos días del procedimiento logró volver a caminar y en una semana retomó sus labores en un taller mecánico.

"Antes tenía mucha dificultad para hacer fuerza o intentar correr, lo que dificultaba mi trabajo", relató el joven de 24 años, quien destacó el trato del equipo médico y su actual mejoría física.

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