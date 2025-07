Meyer: la gestión municipal avanza con obras y proyectos. El trabajo de la Convención Reformadora

Proyectos de infraestructura y gestión ambiental en desarrollo

La gestión municipal en Las Rosas se desarrolla con una agenda activa, "respaldada por un equipo local que facilita el progreso de las tareas, a pesar de las interrupciones climáticas", afirma Javier Meyer.

En el ámbito de la infraestructura, se ha iniciado la preparación para la pavimentación de la calle Salta (sector sur), con la adquisición de "mil metros cúbicos de hormigón para articular este proyecto y darle marcha". Paralelamente, se trabaja en el complejo ambiental para establecer un circuito que permita a los ciudadanos depositar residuos de manera organizada, facilitando el reciclaje a través de "diferentes estaciones".

El intendente ha destacado la importancia del reciclado, señalando que diariamente se generan un promedio de "6 toneladas diarias de basura", de las cuales aproximadamente "2 toneladas todavía tiene que ver con elementos que podemos reciclar", incluyendo cartón y botellas de vidrio y plástico. Se ha solicitado la colaboración de la comunidad para que se acerquen a los "puntos limpios con las botellas plásticas, y a las estaciones verdes que están en Maestranza y en la planta de agua potable sobre Ruta 65". El proceso de adaptación al reciclaje es un "camino" que "no es fácil", pero se considera importante la colaboración para la inversión municipal en el tratamiento de residuos.

Adquisiciones y licitaciones

En relación con el equipamiento municipal, se han puesto a la venta los pliegos de licitación para una "pala articulada de 120-160 caballos", destinada a "grandes movimientos de tierra y ordenar un poco lo que hoy todavía es el basural". También se adquirirá un camión que se incorporará como "camión volcador", sumando otro más. Estas adquisiciones forman parte del plan de obras menores, un recurso municipal que se gestiona con proyectos aprobados por la provincia. Se anticipa que la apertura de sobres para estas licitaciones tendrá lugar a principios del próximo mes.

Consideraciones sobre la Convención Reformadora de la Constitución

Respecto a la Convención Constituyente, el intendente Meyer -miembro de la comisión de Régimen Municipal, Derecho a la Ciudad y Reordenamiento Territorial-, ha expresado su postura a favor de la "autonomía parcial" para ciudades con más de 200.000 habitantes, permitiendo la generación de "su propia carta orgánica". Ha señalado que la metodología de trabajo en algunas comisiones "está bastante desorganizado, bastante abierto a la charla insustanciosa en esta materia, y muy politizado". También ha comentado que "vamos a perder mucho tiempo" si se tratan temas que, a su juicio, deberían ser presentados a legisladores en lugar de formar parte de una reforma constitucional.

Sobre la compensación económica de los convencionales constituyentes, el intendente aclaró que no cobra una dieta adicional, ya que existe una "incompatibilidad absoluta, insanable" para quienes ya perciben un sueldo del Estado. Indicó que su sueldo es el de intendente , y que la dieta de un diputado, a modo de comparación, asciende a "8 millones de pesos", además de partidas para "asesores" y "viáticos".

Cuestionamientos sobre el manejo de recursos provinciales

El intendente ha manifestado su preocupación por lo que percibe como un "gasto enorme que conlleva el funcionamiento de las cámaras" legislativas, refiriéndose a los "gastos reservados" y el manejo de una cantidad de dinero "extraordinaria" que, según su apreciación, no tienen una "rendición efectiva". Comparó esto con los "aportes institucionales" del municipio, que están "normados por ordenanza". Argumentó que el manejo discrecional de una parte del presupuesto municipal sería equivalente a un "robo legalizado" si no estuviera normado. Expresó que "el Estado debe ser transparente, el Estado debe tener una sola forma de funcionar, que es lo que dice la ley, y nada más que eso".

Se ha referido a una "corrupción instalada en el Estado" y un "desmanejo de los recursos". Como ejemplo, mencionó el acto de inauguración del sistema de comunicaciones Tetra (911) cuya antena central está ubicada en Ruta 65 y Calle Paso de los Andes -de Las Rosas-, calificándolo de "acto político demagógico del Senador" debido a que la inauguración formal aún no se ha realizado y el ministro correspondiente no ha estado presente. Consideró que la descentralización de ciertas cuestiones por motivos políticos también contribuye al problema.

El intendente vinculó el "mal uso de la guita de la gente" con los aumentos en servicios como el agua y la luz, al señalar que la provincia aplica mal sus recursos y eso afecta por ejemplo la disposición de cargos en el SAMCo, lo cual ha sido comunicado al gobernador.

Concluye que el gobernador tiene la "oportunidad enorme de blanquear esta situación, de reventar con estas estructuras corruptas, estas estructuras armadas, y de achicar el gasto público". Pero destacó que las ideas del gobernador "no coinciden con el accionar de la Cámara del Senado", ni con el manejo de "recursos extraordinarios" o la aplicación de "plata pública en las cuestiones privadas, discrecionales".

El intendente criticó lo que describe como prácticas políticas obsoletas, como "repartir comida en la época de elecciones" o "repartir platas y cheques a una persona que va a abrir una despensa", considerándolas como la creación de "clientes políticos". Afirmó que esta situación representa un "gravísimo retroceso político" tanto en Las Rosas como a nivel regional en la provincia. Argumentó que los fondos del Estado deberían aplicarse en áreas como la salud, mencionando la falta de una maternidad en Las Rosas.

Se refirió a la situación de obras en su ciudad, mencionando un "Plan Incluir" y un "Programa de obras urbanas" presentados en la provincia que, según su perspectiva, fueron "pisados automáticamente" por la "decisión política del senador". Comparó esta situación con obras en Amstrong que se ejecutan a un "precio sideral". Asimismo, señaló que tanto el salón de la escuela Rivadavia y como el de la escuela Ignacio Crespo, son obras están terminadas o presentadas, pero aún no han sido inauguradas o iniciadas debido a decisiones políticas. El intendente afirmó que el gobernador "no está de acuerdo en que las cosas no se hagan en las Rosas" , y que las delegaciones de poder de la gobernación a los senadores son "equívocadas", ya que su función debería ser legislar y no "entorpecer".

Finalmente, el intendente reafirmó la necesidad de combatir una cultura de "despilfarro" y "mafias sindicales" que, según el jefe municipal, ha costado mucho superar en Las Rosas.

Actividades comunitarias

Desde el área de cultura, se llevaron a cabo actividades durante las vacaciones de invierno, ofreciendo "películas para los chicos y toda la familia". Próximamente, el primer domingo de agosto, se celebrará el Día del Niño con festividades que incluyen "espacio de comidas, músicas, regalos, juegos, ballet" en la Casa de la Cultura, a partir de las 14 horas.