El Kemmis sin DT: Mazzieri y Luquez dejan el cargo

Guillermo Mazzieri y Carlos Luquez dejaron de ser los entrenadores del Club Atlético Williams Kemmis, según confirmó Tomás Ponzio, presidente de la institución. La decisión se tomó luego de la reciente derrota del equipo ante Unión de Villa Eloísa en el marco de la Liga Cañadense de Fútbol, sumándose así a la lista de cambios de directores técnicos en la liga.

Agradecimiento del club

En declaraciones, Ponzio expresó: "Lamentablemente no se nos han dado algunos resultados en fútbol y bueno, hemos tomado esa decisión". El presidente hizo hincapié en el reconocimiento al trabajo de Mazzieri y Luquez: "Agradecer todo el trabajo y la dedicación que le han metido al día a día a Will y Carlos. Son nuestros, son del club. Siempre es ser agradecido con ellos principalmente". Ponzio destacó que la determinación se alcanzó de mutuo acuerdo, priorizando siempre el bienestar del club.

Expectativas ante un presente inesperado

Consultado sobre si el actual presente del equipo era esperable, Ponzio admitió que no: "No, no, seguro, desde un comienzo estamos todos juntos arriba de este barco, tanto jugadores, como técnicos, como dirigentes". A pesar de la situación, el presidente se mostró confiado en revertir el rumbo. "Tenemos muchas expectativas, sabemos el plantel que tenemos y nosotros confiamos en que esto lo podemos dar vuelta. Obviamente que lo vamos a dar vuelta estando todos juntos y tirando para adelante", afirmó.

Interinato y búsqueda de nuevo cuerpo técnico

De cara al próximo compromiso, que será el clásico, Gastón Pérez se hará cargo del plantel de forma interina. "Esta semana, en cuanto a la dirección técnica, va a estar Gastón a cargo del grupo", confirmó Ponzio, añadiendo que "a medida que transcurran los días, ya seguramente va a haber novedades" respecto a la designación de un nuevo cuerpo técnico permanente. La semana previa al clásico, de por sí especial, suma ahora la particularidad del cambio en la conducción técnica del equipo.