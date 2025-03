Inicio de sesiones ordinarias 2025

El Concejo Municipal de Las Rosas inició formalmente las sesiones ordinarias del 2025 el primer lunes hábil de marzo, con la participación del intendente Javier Meyer. Durante la sesión, se destacaron los logros del 2024 y los proyectos planificados para este año, poniendo especial énfasis en obras públicas, cuestiones ambientales y la problemática de animales sueltos en la ciudad.

Obras y proyectos para 2025

En su discurso, el intendente Meyer repasó la colaboración entre el Ejecutivo y el Concejo en 2024 y adelantó la continuidad de obras clave en 2025. Entre ellas, destacó mejoras en luminarias y pavimentación, así como la profundización de políticas ambientales. “Estamos muy bien en materia financiera, lo que nos permite seguir adelante con estos proyectos prioritarios”, señaló.

Uno de los proyectos inminentes es la instalación de nuevas luminarias en la calle Paso de los Andes, lo que contribuirá a la seguridad y el bienestar de los vecinos.

Control de animales sueltos y maltrato

Uno de los puntos más relevantes tratados fue la preocupación por la cantidad de animales sueltos en la vía pública, especialmente perros y caballos. Se anunció la aplicación de sanciones más estrictas para quienes abandonen o maltraten animales. “Lamentablemente, tenemos que endurecer las multas para que la gente tome conciencia”, expresó el Presidente del Concejo, quien además destacó que los caballos no deberían estar en el ejido urbano.

Minutas aprobadas y nuevas iniciativas

Durante la sesión, se aprobaron por unanimidad dos minutas de comunicación:

- La colocación de una baranda de seguridad en las rampas de acceso del Centro de Jubilados y Pensionados Provinciales.

- La creación de lactarios en lugares de trabajo, para brindar espacios adecuados para madres lactantes.

Ultimo año del Concejal Aquino

"Es mi último año como ya creo que la mayoría sabe, no me presento este año para renovar la banca. Pero como bien dijo Javier voy a seguir colaborando en la gestión, en el lugar que me toque", expresó Aquino. "Ha sido una responsabilidad muy grande que me han dado los rosenses, espero haberla cumplido, he intentado hacer eso".