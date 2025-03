—¿Qué lo motivó a ingresar a la política y decidir postularse como concejal por primera vez?

Siempre estuve involucrado activamente en distintas instituciones de Las Parejas, pero sentí que era el momento de dar un paso más. La política no era algo que tenía en mis planes, pero al ver la realidad de nuestra ciudad, las problemáticas sin resolver y la falta de presencia de quienes deberían representar a los vecinos, entendí que no podía quedarme de brazos cruzados.

—Sabemos que está participando en una compulsa interna dentro de su partido "Unidos". ¿Cómo percibe esta competencia y qué lo distingue de su oponente dentro de la misma lista?

Es una interna sana, pero muy clara. Competimos con Damián Astegiano, quien busca su reelección, pero creemos que es tiempo de dar un giro. Su trabajo no tuvo la visibilidad que se necesita en un concejal. No conocemos su voz ni sus proyectos, y lo más preocupante es que no lo hemos escuchado gestionar soluciones para los problemas que los vecinos viven a diario. Hay que gestionar, estar presentes y trabajar para concretar soluciones reales.

¡Las ordenanzas ya estan! Necesitamos que se apliquen y se lleve adelante un mayor control al ejecutivo.

—¿Cuáles son los principales desafíos que enfrenta su ciudad actualmente y qué propuestas tiene para mejorar la calidad de vida de sus habitantes?

Las Parejas tiene varios problemas que han sido postergados por mucho tiempo.

Actualmente nos transformamos en la Capital provincial del bache, nuestro cementerio está en condiciones lamentables, hay una falta total de planificación y ejecución de proyectos, los cuales siempre quedan postergados y salen a luz en campaña. El tránsito está desordenado sin tener una conducción clara.

La ciudad se encuentra con grandes problemas en su iluminación; lámparas que desde hace años no son reemplazadas.

—¿Qué proyectos específicos planea impulsar en su mandato para fomentar el desarrollo económico, social y cultural de la comunidad local?

Lo primero es empezar por lo básico: orden, control y gestión. Desde el Concejo, impulsaré un trabajo cercano con el gobierno provincial y el gobierno cordobés, que ha demostrado ser exitoso con diversos programas. Además, presentaré un relevamiento detallado sobre el estado de las calles, iluminación y los proyectos inconclusos como la Terminal y las plazas sustentables que solamente se concretaron en grandes carteles.

—¿Cómo planea acercarse a la gente de su ciudad y asegurar que sus propuestas respondan a las necesidades reales de los vecinos?

Mi compromiso es ser la voz de los parejenses. Quiero acompañar personalmente las denuncias que llegan a la fiscalía y trabajar en una agenda de gestiones y soluciones concretas desde el ConcejoDeliberante.

No basta con ocupar un cargo; hay que estar presente, escuchar, trabajar y dar respuestas reales a la gente.