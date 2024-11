Este lunes, en el cierre del torneo clasificatorio y jugando de local en Las Rosas, Belgrano logró su objetivo de ganar el encuentro en reserva frente a Sportivo A.C., asegurando su pase a la siguiente etapa. No fue un partido fácil, ya que el BAC había tomado la delantera con un 2 a 0 (goles de Mora y Legarda), y aunque el "Lobo" sufrió la expulsión de un jugador, logró empatar el marcador 2 a 2. Finalmente, en un cierre agónico, el rojiblanco pudo celebrar gracias al gol de Rusconi.

Alcanzaron los cuartos de final:

Zona 1: San Jerónimo 37 puntos; Williams Kemmis 30 puntos y +11 en diferencia de goles; Belgrano 30 puntos y +10; más Campaña 29 puntos y +8.

Zona 2: Almafuerte 32 puntos; Carcarañá 31 puntos; Sport 30 puntos; y ADEO 29 puntos.

Cuartos de final

A partido único con localía del mejor ubicado.

San Jerónimo vs. ADEO

Almafuerte vs. Campaña

Williams Kemmis vs. Sport

Carcarañá vs. Belgrano

En primera división también hubo alegría para Belgrano que derrotó a Sportivo (Las Parejas). Los rosenses perdía 1 a 0, pero en el segundo tiempo Blas Luna aprovechó un centro de Julián Cacciopolli para poner 1 a 1, y a los 45´Matías Rubiani recibe un golpe en el área y el árbitro cobró penal, que nuevamente Luna puso el balóin contra un palo para el 2 a 1 final.