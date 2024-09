La Cámara de Diputados de Santa Fe aprobó este jueves la ley de emergencia y reforma previsional en medio de una tensa sesión. El debate estuvo acompañado por una multitud de manifestantes de diversos gremios estatales que complicaron el ingreso al edificio legislativo, generando momentos de tensión entre los legisladores y el personal de seguridad.

El tratamiento de la ley comenzó a las 11 de la mañana, pero los incidentes no tardaron en suceder. La presión de los manifestantes fue tal que las fuerzas de seguridad no pudieron contenerlos, lo que derivó en el ingreso de algunos manifestantes al recinto.

En respuesta a esta situación, el diputado socialista Pablo Farías solicitó adelantar la votación para evitar mayores conflictos. El proyecto fue finalmente aprobado en general con 23 votos a favor, 9 en contra y 11 abstenciones.

Sin embargo, la polémica no terminó ahí. El exgobernador Omar Perotti, junto con otros legisladores opositores, denunció la votación como "irregular" y adelantó que recurrirán a la Justicia. “No se terminó de votar de manera particular. No se puede seguir hoy la sesión”, manifestó Perotti en medio del debate.

Por su parte, desde el oficialismo defendieron la legalidad del procedimiento. “Se presentó una moción para cerrar el debate y se votó para que luego continúe”, explicaron, haciendo hincapié en que la acción se tomó para "no poner en riesgo la institucionalidad" tras la irrupción de los manifestantes.

La ley ha generado críticas en distintos sectores, como la diputada Lucila De Ponti, quien cuestionó duramente la reforma al señalar que “ajustar a los jubilados se puso de moda” y que la medida está lejos de resolver el problema del sistema previsional. A su vez, la diputada Amalia Granata criticó el uso de fondos públicos en otros sectores mientras se aprobaba esta ley de emergencia, señalando que "la Provincia tiene recursos para la ampliación presupuestaria de la Lotería de Santa Fe".

La sesión concluyó en un clima de alta tensión, con los bloques opositores dispuestos a llevar el caso a los tribunales, mientras el oficialismo defendía la aprobación como un paso necesario en medio de una crisis previsional.

Por otra parte, el ministro de Gobierno Fabián Bastia confirmó que la ley se promulga este mismo jueves con el número 14283, y se publicará mañana viernes en el Boletín Oficial.