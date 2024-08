Plan de gasoductos de la Provincia beneficiará a numerosas comunidades de la región

El gobernador de la provincia, Maximiliano Pullaro, encabezó este martes en la sede de Gobierno de Rosario, la presentación del Plan de Gasoductos para el Desarrollo. Se trata de un proyecto histórico de 610 km de gasoductos que beneficiará a más de 45 localidades (entre ellas 21 de nuestra región, ubicadas sobre ruta provincial 20 y ruta nacional 34), 120 mil habitantes y 250 industrias santafesinas. Las obras demandarán una inversión total de 196.414.502.000 pesos.



El proyecto incluye 6 gasoductos troncales que optimizarán la matriz energética y reducirán los costos para una producción más competitiva. A su vez, esta infraestructura posibilitará la futura generación descentralizada de energía eléctrica y la inyección de biometano en estos gasoductos. Cabe señalar que de la presentación también participarán autoridades de empresas del Estado y representantes de asociaciones intermedias.

Los gasoductos

Se trata de 6 gasoductos distribuidos en toda la provincia:





» El Gasoducto Ruta Provincial N°20 a Tortugas, Montes de Oca, Bouquet, María Susana, Piamonte, Landeta, Schiffner, Las Petacas, Castelar y Crispi.

» El Gasoducto Ruta 34 llegará a Luis Palacios, Lucio V. López, Salto Grande, Totoras, Clason, San Genaro, Centeno, Las Bandurrias, Casas, Cañada Rosquín y San Martín de las Escobas.

» El Gasoducto Ruta Provincial 93 – 33 favorecerá a Chañar Ladeado, Berabevú, Los Quirquinchos, Godeken y Cañada del Ucle.

» El Gasoducto Ruta Provincial 14 – 17s a Coronel Arnold, Muñoz, Arminda, Villa Mugueta y Fuentes

» El Gasoducto del Sudoeste Lechero beneficiará a las siguientes localidades: Arrufó, Villa Trinidad, San Guillermo, Suardi y Colonia Rosa.

» Y el Gasoducto Ruta Provincial 13s – 90 llevará el servicio a Albarellos, Coronel Bogado, La Vanguardia, Santa Teresa, Peyrano, Máximo Paz, Alcorta, Juncal y Carreras.

Palabras del Gobernador Pullaro