Tras la finalización del plazo de la primera etapa de inscripciones para acceder a los créditos hipotecarios Nido, impulsados por el Gobierno de la Provincia y el Banco Municipal (BM), 36.535 santafesinos de los 19 departamentos se anotaron, de los cuales 29.507 (80,77%) calificaron para participar del sorteo que los podría transformar en beneficiarios de uno de los créditos santafesinos que tienen la tasa de interés más baja del país.

De ese total, 310 son santafesinos que viven en el departamento Belgrano y que el próximo miércoles 7 de agosto podrán participar del sorteo que se realizará por Lotería de Santa Fe y será transmitido en directo por el canal de Youtube del Gobierno de la Provincia.



Cabe señalar que desde el pasado viernes 2 de agosto comenzó la comunicación vía correo electrónico a todas las personas inscriptas para informarles si calificaron o no para acceder al sorteo. Además, esta información se encuentra publicada en www.santafe.gob.ar/ms/nidocreditoshipotecarios.



En tanto que la situación crediticia personal de cada inscripto se realiza de acuerdo a los requisitos establecidos por el Banco Central de la República Argentina (BCRA). En función de estos criterios, se determina si el interesado califica o no para el sorteo. En este sentido, vale destacar que quienes no superaron el filtro (el 19,23% del total de inscriptos) pueden revisar y resolver su situación, para luego inscribirse nuevamente a Nido.

Primer sorteo

Este miércoles 7 de agosto, desde las 7.30, se realizará el primer sorteo, a través de Lotería de Santa Fe y con transmisión en directo por el canal de Youtube del Gobierno de la Provincia (https://www.youtube.com/@gobsantafe).

En total serán sorteados en esta primera etapa 230 créditos. Habrá 230 personas titulares y 230 suplentes. A cada persona inscripta que haya sido aprobada para participar del sorteo se le asignó un número de referencia que fue informado a través de correo electrónico y, además, está cargado en la web www.santafe.gob.ar/ms/nidocreditoshipotecarios.

El sorteo estará segmentado por los 19 departamentos provinciales y se procederá en orden alfabético, y los créditos a otorgar están distribuidos por departamentos en función de la densidad demográfica.

Una vez culminado el sorteo, comenzará un proceso de evaluación caso por caso. Desde la gestión de Créditos Nido se pondrán en contacto con cada beneficiado para continuar con los trámites administrativos correspondientes para el armado de la carpeta crediticia.

Sobre los créditos

El sistema de créditos Nido cuenta con cuatro líneas de préstamos por un total de $ 60.000 millones, que serán destinados a la construcción y adquisición de viviendas; la terminación de viviendas; créditos individuales de gestión colectiva; y para la adquisición o construcción de viviendas por cesión de derechos.



Tienen un plazo de repago para la adquisición y construcción de viviendas de 20 años, y de 5 años para terminación; en tanto que el monto máximo al cuál puede aplicar cada persona es de $ 100 millones, para adquisición y construcción de vivienda y de $ 25 millones, para finalización.

La cuota será en valor UVA más 4,2 % para la demanda general, y UVA más 3 % para aquellos beneficiarios que perciban sus haberes en el Banco Municipal, siendo actualmente la cuota más baja del sistema financiero de la Argentina.