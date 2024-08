Torneo ITC de Ajedrez en Las Rosas, este próximo fin de semana

De local, el celeste venció a Unión de Tortugas por 1 a 0; en su visita a Villa Eloísa, el verdinegro ganó 2 a 1 a Unión, y en Armstrong el BAC no pudo con Barraca que lo venció 1 a 0.

En un partido muy cerrado no se abrió el marcador y se definió por penales: Sport C. C. ganó a Almafuerte por 5 a 4.